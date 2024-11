Napoli: Spinazzola ai saluti, il sostituto è già stato bloccato

Le ultime esclusioni spingono Spinazzola alla porta. Adesso il Napoli è pronto a cambiare e a prendere un altro esterno a sinistra: ecco tutti i dettagli.

Si va verso l’esclusione dell’esterno, che anche contro la Roma dovrebbe partire dalla panchina. La maglia da titolare, per Spinazzola, manca dalla sfida contro l’Empoli: una gara non proprio memorabile per Leonardo che, negli ultimi mesi, è stato messo da parte anche a causa del cambio modulo con il passaggio alla difesa a 4 che non ha aiutato il calciatore

Olivera è tornato dall’Uruguay e sta bene, è pronto ad occupare il posto da titolare nella sfida contro i giallorossi. E per gennaio si va verso la sostituzione di Spinazzola che potrebbe fare le valigie per far posto ad un altro giocatore: ecco quale.

Grandi movimenti in casa Napoli con Manna a lavoro in vista della sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2025.

Il dirigente dovrà risolvere alcune questioni riguardanti il mercato in uscita, visto che alcuni calciatori sono pronti a lasciare Napoli per andare in altre squadre. Tra questi c’è anche Spinazzola, che è stato escluso da Conte nell’ultimo periodo. Olivera ha tolto il posto da titolare all’ex Roma, che sta valutando con attenzione il suo futuro in azzurro.

Calciomercato Napoli: c’è la svolta a sinistra

Ricambio generazionale per il Napoli, che ha già messo nel mirino una serie di giovani promettenti in vista del mercato di gennaio 2025. L’obiettivo è prendere alcuni giovani interessanti che possono fare la differenza con la maglia azzurra.

Intanto, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono delle novità di formazione che riguardano il Napoli contro la Roma. Il principale dubbio di Conte è quello legato al ballottaggio Spinazzola-Olivera. Il sudamericano è rientrato ieri mattina dall’Uruguay e nel pomeriggio si è subito allenato con la squadra. Un messaggio importante lanciato al tecnico salentino, che nell’ultimo periodo ha messo da parte Spinazzola che a gennaio è pronto a fare le valigie.

In caso d’addio, Manna ha già in mente il sostituto. Nel mirino per la fascia sinistra c’è Dorgu, che è un profilo che convince e non poco Antonio Conte che è pronto ad accoglierlo in squadra già a gennaio.

Il danese, 20 anni, può prendere il posto di Spinazzola e rinnovare la fascia. Si cercano, infatti, altri due giocatori che possano sostituire all’occorrenza Di Lorenzo e Olivera.

Quale futuro per Spinazzola?

Valutazioni in corso per l’esterno, arrivato in pompa magna a Napoli la scorsa estate. Il giocatore, che era stato considerato un titolare inamovibile per la squadra, ha faticato e non poco in questo avvio di campionato. Dopo il cambio modulo e il passaggio alla difesa a quattro, ha trovato poco spazio nel Napoli.

Per gennaio, Spinazzola potrebbe fare le valigie e valutare l’ipotesi di un addio da Napoli.