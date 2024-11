Calciomercato Napoli: 2 acquisti dall’Empoli, Conte è convinto

Occasione di mercato per il Napoli che pesca dall’Empoli i due prossimi rinforzi. Ecco le ultimissime riguardo i nomi dei giocatori che Conte vuole portare in azzurro nella prossima sessione di calciomercato, che si aprirà a gennaio 2025.

Quello invernale è un mercato particolare con le società che si muovono tenendo d’occhio anche il bilancio. E’ il caso del Napoli che, prima di operare, dovrà cedere qualche esubero che in questo momento sta trovando poco spazio alla corte di Antonio Conte.

Ci sono tanti giocatori in lista di sbarco: da Mario Rui a Juan Jesus passando per Folorunsho, Zerbin, Ngonge fino a Raspadori e Simeone.

Manna, dunque, avrà tanto lavoro da fare e con uno sguardo ai suoi obiettivi per gennaio, tenterà di liberare e sfoltire la rosa. Ecco, intanto, i nomi nuovi per il mercato del Napoli.

Si alimentano le voci sui prossimi acquisti del Napoli, che a gennaio interverà per mettere a posto la rosa con rinforzi di qualità capaci di alzare l’asticella soprattutto in difesa.

Manna, infatti, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa prendere il posto di Rafa Marin, che fino a questo momento non ha trovato spazio con Conte. Per il centrale spagnolo, una sola presenza in Coppa Italia contro il Palermo.

Inoltre, servirà anche un terzino destro visto che Mazzocchi non convince del tutto Conte così come Spinazzola, che a sorpresa è finito ai margini a seguito del cambio modulo del tecnico salentino.

Intanto, dall’Empoli potrebbero arrivare due giocatori: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli: li stanno prendendo dall’Empoli

Fari puntati da parte del Napoli nei confronti dei due talenti che si stanno mettendo in mostra in Toscana.

Non c’è solo Manna a seguire Japoco Fazzini e Ismajli ma anche la Juventus che, in particolar modo, è sul centrale difensivo albanese che è pronto a cambiare maglia a gennaio.

A fare il punto della situazione, su questo affare di mercato che riguarda il centrocampista, è il portale calciomercato.com che ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito al possibile arrivo al Napoli di Fazzini.

Calciomercato: Fazzini e Ismajli al Napoli?

Il talento classe 2003 è entrato nel mirino degli azzurri in vista del mercato di gennaio. Conte si è convinto anche su Ismajli, che ha impressionato il tecnico salentino nel corso della partita contro il Napoli con l’albanese che non ha fatto vedere palla a Lukaku.

Secondo le ultime notizie che arrivano da Napoli, su Fazzini è arrivata una richiesta da parte di Conte che ha fatto riattivare i contatti fra Empoli e Napoli proprio perché crede tanto nelle doti del giocatore, che è considerato uno dei più promettenti del calcio italiano.