Cessione in Serie A: fissate cifre e destinazione

Per chi avrà voglia di giocare, il Napoli non gli tarperà le ali. Ci sono due casi in azzurro e gennaio può “sbloccarli”.

Gli azzurri sono consapevoli che quelli che sono i calciatori da “alternativa” alla formazione titolare di Antonio Conte, chiedono maggiore spazio. Specie se poi, quando entrano, fanno bene.

Antonio Conte vorrebbe tenerseli stretti e ai calciatori stessi farebbe anche piacere restare al Napoli, ma solo se si sentono parte integrante del progetto, in attesa delle coppe. Perché, non giocando quelle, è chiaro che le rotazioni ci sono, ma sono numericamente diverse, rispetto a quelle vissute in passato. Fino a questo momento, molti tra questi, si sono visti poco. E Tuttosport anticipa quella che è la cessione, con cifre e destinazione già fissate, in Serie A.

Calciomercato Napoli: via a gennaio, la rivelazione

La rivelazione arriva dal quotidiano piemontese in merito alla cessione a gennaio, nel calciomercato in uscita che sarà del Napoli. L’attaccante, con l’intento di recuperare anche la Nazionale, potrebbe salutare il club azzurro.

A malincuore anche, perché questo in azzurro potrebbe essere il cosiddetto “anno buono”, quello che arriverebbe in uno storico doppio Scudetto, quasi come ai tempi dell’altro storico leggendario argentino, Diego Armando Maradona, che nel giro di pochi anni riuscì a vincere col Napoli due Scudetti.

Ma il Cholito ha bisogno di rivedersi in campo, da protagonista assoluto e c’è una squadra che potrebbe fare al caso suo, affidandogli le chiavi in mano dell’attacco. Simeone può dire addio al Napoli e restare in Serie A, per giocare comunque ad alti livelli, nel progetto ambizioso che sposerebbe. Vivendo poi, a differenza di quanto succede al Napoli, un ruolo da titolare indiscusso in attacco.

Destinazione lontana da Napoli: colpo di scena a gennaio, le cifre

Aveva toccato la Nazionale, proprio per quanto di buono fatto con la maglia azzurra. Il Cholito Simeone vuole poter sognare ancora l’albiceleste e occhio alla possibilità di vederlo in Serie A, come uno dei principali “big” del Fantacalcio. Perché, secondo quanto svelano da Tuttosport, adesso il Torino farebbe sul serio per prendersi Simeone a gennaio. A cifre fissate perché De Laurentiis, per circa 15-20 milioni di euro, potrebbe venderlo, anche se nelle intenzioni del patron azzurro, in origine, c’erano cifre più alte. Conte spera di poterlo convincere a restare, da capire quali saranno gli stravolgimenti. Conteranno molto le volontà dello stesso ragazzo argentino.

Gli azzurri aprono anche al prestito: l’ipotesi di calciomercato

Potrebbero aprire anche al prestito, gli azzurri, con opzione poi di riscatto futura, per Simeone. Questo è quanto si racconta sul Cholito perché, così come per Raspadori, conteranno quelle che sono le sue valutazioni. Il Napoli, dal canto proprio, vorrebbe più monetizzare per Raspadori, rispetto a Simeone. Con Jack, la valutazione economica del Napoli resta più su dei 30 milioni di euro. Ma a queste cifre, per quanto ha mostrato fino ad oggi in magli azzurra il talento italiano, risulta difficile vedere bussare alle porte della FilmAuro una squadra disposta a prenderlo per tali cifre.