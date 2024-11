Il fuoriclasse francese al Napoli: beffa alla Juve a gennaio

Il calciomercato del Napoli è già in programma e vede, tra le scelte di Manna, anche il fuoriclasse francese, con beffa a Giuntoli.



Verrebbe così beffato l’ex Napoli che probabilmente proprio con Manna stava studiando quello che era il colpo da concretizzare con la Juventus, soprattutto considerando il giovane profilo.

Giovanni Manna, su questo, è un fuoriclasse vero e proprio. Lo ha dimostrato nel lavoro fatto con la Juve Next Gen – e chissà che non possa replicarsi il progetto al Napoli con l’Under 23 in Serie C – nei diversi giovani scoperti e che ora vivono l’esperienza ad altissimi livelli in Serie A e proprio alla Juventus. Col Napoli potrebbe risuccedere e occhio a quello che è il colpo sul francese, per il futuro del Napoli.

Colpo e beffa alla Juve: è un fuoriclasse francese

Il calciomercato del Napoli passa anche tra le idee della Juventus. Chiaro è che ci sono anche dei trascorsi e delle liste da parte di Manna, in quei calciatori attenzionati ancor prima dell’esperienza al Napoli.

Tant’è che uno dei calciatori che aveva indicato in precedenza alla Juventus, vorrebbe portarselo ora al Napoli. Secondo i rumors infatti, la possibilità è concreta, nonostante l’elevato valore di calciomercato di adesso per il talento in questione, schizzato alle stelle.

Si tratta del fuoriclasse Maghnes Akliouche, giocatore del Monaco che, da ormai diverso tempo, era seguito dalla dirigenza bianconera. Pare che il Napoli, proprio sul talento francese, si sia inserito per colpire una diretta concorrente, riuscendo così a beffare la Juventus e in un sol colpo, prendersi anche uno dei migliori talenti del calcio francese.

Colpo francese per il Napoli: l’ultima idea di Manna

Giovanni Manna segue da tempo il calciatore, così come Cristiano Giuntoli alla Juventus. Pertanto sarà duello di mercato, col Napoli che si è inserito prepotentemente per il talento francese del Monaco. Ha un valore di mercato, secondo quelli che sono i parametri di Transfermarkt, di circa 30 milioni di euro. È soltanto a queste cifre e mai oltre, che Manna ci proverà per il fuoriclasse del 2002 che sta brillando in Ligue 1 col Monaco e avendo pure già disputato la Champions League con i monegaschi.

Napoli e Juve: c’è anche una terza concorrente

Secondo quanto svelano da Tuttomercatoweb, ci sono Napoli e Juve a visionare il calciatore, ma non solo. La concorrenza è fitta ed è quella da grandi nomi, come quello del PSG. Il Napoli, pertanto, se vorrà davvero Maghnes Akliouche, che è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, dovrà sbrigarsi. Discorso ovviamente analogo anche per la Juventus con i due club italiani che, al momento, sono gli unici due davvero interessati all’esterno offensivo del Monaco.