Mercato Napoli, regalo a Conte: arriva a gennaio e cambia modulo

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e per gennaio potrebbero esserci delle clamorose sorprese per far felice Conte.

Gli azzurri hanno la volontà di crescere e migliorare sempre di più e per il prossimo futuro le ambizioni sono estremamente importanti. Per Conte vincere è fondamentale e vuole farlo anche a Napoli: si è dato tre anni di tempo insieme alla società per riuscire nella nuova impresa di una vittoria indimenticabile e storica ma per farlo ha bisogno di nuovi acquisti e di una rosa sempre all’altezza delle aspettative.

Il futuro del Napoli passa anche dalle mosse di calciomercato e per gennaio Manna sta già preparando qualche colpo a sorpresa.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per gennaio

Il Napoli vuole migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte già per gennaio e ha intenzione di portare in azzurro qualche nuovo nome per rendere la squadra più completa possibile per la seconda parte di stagione.

Ci sono molti nomi sulla lista mercato di Giovanni Manna e di Conte e stanno già sondando il terreno per riuscire a trovare i nomi giusti per anticipare la concorrenza e chiudere i colpi il prima possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora è spuntato un nome nuovo per la rosa del Napoli di Conte: a gennaio può esserci l’accordo definitivo.

Napoli: per la trequarti piace Szymanski

Il Napoli è alla ricerca di nomi nuovi che possano garantire numeri importanti a Conte con effetto immediato. Il tecnico vuole calciatori alla McTominay e Buongiorno, subito pronti e non da aspettare per settimane o mesi affinché entrino negli schemi e nelle sue idee di gioco.

A gennaio, secondo quanto riferisce Daily Sabah, il Napoli potrebbe prendere Simon Szymanski dal Fenerbahçe. Trequartista classe ’99, il polacco è uno dei calciatori più interessanti del calcio turco e ha ottimi numeri e caratteristiche simili a Piotr Zielinski.

Szymanski ha il contratto in scadenza nel 2027 con i gialloblù allenati da José Mourinho ma potrebbe diventare un’importante occasione di mercato per 15 milioni di euro.

Szymanski al Napoli per il cambio modulo

Szymanski al Napoli potrebbe permettere a Conte di cambiare di nuovo modulo e di tornare al 3-4-2-1 che aveva scelto a inizio stagione, ma con il sacrificio di Anguissa e l’arretramento di McTominay accanto a Stanislav Lobotka.

Ovviamente il polacco si alternerebbe con Politano e gli altri calciatori in rosa e permetterebbe a Conte di variare di partita in partita e di scegliere sempre come pensare di far male all’avversario, magari anche con un appoggio più costante e Romelu Lukaku. A gennaio possono cambiare molte cose in casa Napoli ma prima servirà almeno una cessione.