Napoli, Conte lo vuole già a gennaio: colpo dalla Serie A

Il Napoli è già di suo una squadra molto forte e competitiva, ma Antonio Conte ha in mente un colpo interessante per gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su uno dei talenti più intriganti della Serie A, giocatore che inevitabilmente sarebbe finito nel mirino anche delle (altre) migliori squadre d’Italia. Fra tutte, però, il Napoli sembrerebbe essere quella in vantaggio, anche perché ci sarebbe Conte anticipando tutti avrebbe cominciato a fare il “lavoro sporco” proprio con il ragazzo, conquistandone la preferenza.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che già nelle prossime settimane arriveranno importanti novità in merito, anche perché il salentino lo vorrebbe in azzurro già a partire da gennaio.

Il Napoli punta a rinforzarsi a gennaio: occhi in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che già avrebbe messo gli occhi su un giovane talento della Serie A in vista di gennaio. Sul giocatore, però, ci sarebbe la forte concorrenza delle rivali italiani, che sulla griglia di partenza partirebbero comunque indietro rispetto alla formazione azzurra, ad oggi la favorita.

Il tutto grazie ad Antonio Conte, che sotto traccia avrebbe cominciato a fare il lavoro sporco con il ragazzo, che ammaliato dalle avance del salentino, starebbe seriamente valutando la possibilità di vestire la maglia del Napoli a partire dal prossimo calciomercato. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da prendere in considerazione diversi fattori, ma l’impressione è che il club di De Laurentiis sia sulla buona strada per aggiudicarsi le prestazioni di questo giocatore che rappresenta essere il futuro della Nazionale italiana.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, il Napoli potrebbe fare sul serio per Jacopo Fazzini dell’Empoli, trequartista classe 2003 dell’Empoli che fino a questo momento in stagione ha collezionato 9 presenze e 2 gol in tutte le competizioni.

Colpo Napoli dalla Serie A: affare da 13MLN

Il Napoli vuole anticipare la concorrenza per Jacopo Fazzini. Il classe 2003 piace tanto ad Antonio Conte al punto che il salentino gradirebbe averlo a sua disposizione già a partire dal prossimo gennaio.

Considerati gli ottimi rapporti con l’Empoli, il club partenopeo potrebbe esaudire il desiderio del suo allenatore, a patto che però vengano accontentate le richieste economiche del club toscano, che dovrebbero aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro. Sarebbe meglio che il Napoli si muovesse, anche perché per Fazzini potrebbero presto compiere i primi passi anche squadre come Milan, Juventus ed Inter. Staremo a vedere.