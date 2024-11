Calciomercato Napoli: nuovo acquisto in difesa, svelato l’obiettivo

Nome nuovo per il mercato del Napoli, che guarda con interesse ad un altro difensore centrale: ecco le ultimissime sul prossimo colpo da parte degli azzurri.

Il Napoli ha già pronta la lista della spesa per il mercato di gennaio. Le ultime riunioni con Antonio Conte sono state utili per stabilire le priorità in vista della sessione invernale che sarà particolarmente attiva per il ds Manna, che dovrà operare sia in entrata che in uscita. Infatti, oltre a prendere i nuovi giocatori, il dirigente dovrà essere abile a sfoltire la rosa con alcuni calciatori pronti a partire.

E’ previsto un via vai particolare per il Napoli con Manna che tornerà protagonista nel mercato che si aprirà a gennaio 2025. Il dirigente azzurro, secondo le ultime notizie, è pronto a mettere a segno una serie di acquisti e a liberare spazio in rosa con alcuni elementi che sono in uscita.

Con il cambio modulo, Conte ha messo alla porta alcuni calciatori che in questa prima parte di campionato hanno trovato pochissimo spazio in rosa. Inoltre, il tecnico ha chiesto alla società di prendere qualche nuovo giocatore in difesa.

Serve, infatti, un nuovo centrale difensivo e almeno un esterno a destra e a sinistra, per ricorprire il ruolo di vice Di Lorenzo e Olivera, visto che Spinazzola e Mazzocchi non convincono del tutto Conte.

Calciomercato Napoli: chi prendono gli azzurri a gennaio?

La sosta è stata utilissima per fare il punto della situazione sulle prossime trattative di mercato con Manna che è già operativo in vista di gennaio.

Il dirigente, infatti, insieme ai suoi collaboratori sta monitornando una serie di profili che possono fare bene al Napoli. Servirà tempo e pazienza anche perché prima di prendere altri giocatori sarà necessario liberare alcune caselle.

In uscita, infatti, ci sono sempre Mario Rui, Juan Jesus, Zerbin oltre che Folorunsho, Raspadori, Ngonge e anche Spinazzola che potrebbe salutare già a gennaio.

Intanto, nel corso del suo editoriale per tmw, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini, ha fatto il punto riguardo il nome nuovo per la difesa del Napoli. Si tratta di un centrale di nazionalità Svizzera, proveniente dalla Francia: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli:

A sorpresa, nelle ultime ore, ha preso quota la pista che porta al Napoli Omeragic, classe 2002 di proprietà del Montpellier che era nella lista della spesa anche del Milan. Il calciatore è un profilo che è stato seguito da Manna che sta ragionando in vista di gennaio.

Sullo sfondo, infatti, restano vive anche altre opzioni come Kiwior dell’Arsenal, Itakura del Mönchengladbach e Ismajli, che potrebbe arrivare dall’Empoli insieme a Fazzini.