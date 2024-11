Colpo del Napoli dalla Serie A: l’ha voluto Conte

Nonostante la squadra sia già competitiva di suo, Antonio Conte avrebbe fatto una richiesta alla dirigenza del Napoli per gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino sarebbe da tempo sulle tracce di uno dei giocatori che in questo inizio di stagione si starebbe più mettendo in mostra in Serie A. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che pur di portarlo a Napoli nel prossimo calciomercato invernale, Conte potrebbe giocare un ruolo in prima persona nelle trattative.

Sul giocatore, comunque, ci sarebbe la forte concorrenza anche di altri club di Serie A, ma l’impressione è che quello azzurro sia al momento in vantaggio su tutti.

Il Napoli pesca in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata del Napoli, che a gennaio lavorerà per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la formazione di Antonio Conte in vista del rush finale per lo scudetto. Essendo la rosa partenopea già competitiva di suo, il salentino avrebbe in mente giusto qualche accorgimento, avendo lui stesso avanzato un (primo) nome alla coppia composta da Manna e De Laurentiis.

Le sensazioni portano a credere che i due possano accontentare chi siede in panchina, che avrebbe valutato il profilo in questione come il perfetto innesto col quale andare a ultimare la sua squadra, carente fra le altre cose proprio nel reparto che proprio questo calciatore andrebbe a completare. I presupposti ci sono dunque tutti, ora non basta altro che capire come le trattative si evolveranno nel prossimo calciomercato invernale.

Stando dunque a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel corso del suo editoriale per TMW, il Napoli sarebbe sulle tracce di Ardian Ismajli, difensore classe ’96 dell’Empoli sul quale il club partenopeo ci aveva fatto un pensiero anche la scorsa estate, salvo poi rimanere con l’attuale composizione della difesa.

Il Napoli è alla ricerca di mister X

Il Napoli è alla ricerca di mister X, ovvero il difensore in grado di poter affiancare Buongiorno e Rrahmani in questo percorso che si spera possa portare a fine stagione lo scudetto. Ardian Ismajli rappresenterebbe essere una delle soluzioni più plausibili e gradite dalla dirigenza partenopea, anche se in realtà non sarebbe alla fine l’unica.

Oltre al centrale albanese, infatti, il Napoli starebbe seguendo anche Omeragic del Montpellier, Itakura del Borussia Monchengladbach ed il giovane classe 2005 del Santos Cunha, che ad oggi però è sarebbe più una soluzione per il futuro che per l’immediato presente, visto che Conte avrebbe bisogno di giocatori pronti e forti in un ruolo come quello del difensori, non giovani scommesse.