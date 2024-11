Napoli, colpo da 6MLN per la difesa di Conte: arriva dalla Francia

Il Napoli continua la sua ricerca per un nuovo difensore, anche se presto potrebbero arrivare novità importanti su questo fronte.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un giovane prospetto che milita in Ligue 1, il campionato francese, che per caratteristiche sarebbe stato giudicato positivamente da Antonio Conte. Il difensore non sarebbe però l’unico giocatore sulla lista del salentino, ma al momento sarebbe senza ombra di dubbio il preferito, anche della dirigenza, che valuterebbe quest’operazione più che ottima per una questione di qualità-prezzo.

Ovviamente c’è da capire se il Napoli affonderà o meno il colpo sul giocatore nel prossimo calciomercato invernale, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti proprio in quella direzione.

Napoli: colpo per la difesa di Conte

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a quanto pare avrebbe individuato il difensore con il quale andare a rinforzare e completare la difesa di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

Nessuna supposizione. Da questo fronte arrivano solo conferme, visto che il Napoli avrebbe non solo già avuto contatti con il club detentore del cartellino, ma anche con l’agente del ragazzo ed il diretto interessato, che si sarebbe detto entusiasta di poter intraprendere un’esperienza del genere in carriera nel momento in cui si dovesse concretizzare. Considerata la necessità di operare in quella zona di campo, Conte starebbe spingendo affinché questa soluzione possa concretizzarsi, anche perché la duttilità del ragazzo potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Stando dunque a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto appuntamento con l’editoriale domenicale per TMW, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per Becir Omeragic del Montpellier, difensore svizzero classe 2002 che alla sua prima stagione in Francia ha fino a questo momento collezionato appena 7 presenze, ma solo perché è stato fermato da un infortunio alla coscia che dovrebbe farlo comunque rientrare a breve.

Il Napoli investe 6MLN per il nuovo difensore

Il Napoli pensa a Becir Omeragic per la difesa. Il club partenopeo avrebbe però già compiuto il “passo più lungo della gamba”, chiedendo informazioni al Montpellier per lo svizzero arrivato in estate dallo Zurigo per 3 milioni di euro.

Il club francese, complice l’interesse dei partenopei, si starebbe già sfregando le mani, anche perché la valutazione del classe 2002 sarebbe addirittura raddoppiata, visto che oggi il cartellino di Omeragic vale almeno 6 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, somma che il Napoli sarebbe pronto ad investire pur di risolvere una volta e per tutte la questione legata alla difesa.