Napoli-Roma, Conte è in estrema difficoltà: svelato il motivo

Fino a questo momento Antonio Conte ha affrontato un percorso piuttosto lineare al Napoli, ma le cose starebbero cambiando.

Per la prima volta da quando siede sulla panchina partenopea, infatti, fatta eccezione per la prima trasferta di campiona Verona, l’allenatore salentino si ritroverebbe in un momento di difficoltà estrema, complice anche la bravura dell’avversario a mandarlo in confusione. Claudio Ranieri starebbe per l’appunto vincendo la partita a scacchi con l’amico Antonio, che non ha altra soluzione che lavorare e lavorare ancora per evitare di farsi trovare impreparato poi domani pomeriggio al Diego Armando Maradona, quando la palla inizierà a rotolare sul manto erboso dopo due settimane di pausa per via della sosta.

Conte è in difficoltà estrema in vista della Roma

Per la prima volta in carriera Antonio Conte non sa cosa fare. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino vivrebbe un periodo di difficoltà estrema per via del collega e caro amico Claudio Ranieri.

Considerate le vittoria di Inter ed Atalanta, domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona la formazione partenopea ha l’obbligo di vincere per riprendersi la vetta della classifica della Serie A. Difronte la squadra di Antonio Conte si ritroverà una Roma decisamente rimaneggiata, soprattutto psicologicamente, ma occhio al cambio in panchina, anche perché Claudio Ranieri sarebbe uno stratega, ed al momento starebbe vincendo la partita a scacchi contro l’amico napoletano.

Il salentino non riuscirebbe a studiare le contromisure alla Roma perché, stando a quanto riportato dai colleghi di arenapoli.it, ad oggi la probabile formazione giallorossa sarebbe indecifrabile. Alla sua prima al (terzo) ritorno sulla panchina della Lupa, l’ex Cagliari e Leicester ha intenzione di fare bella figura, motivo per il quale starebbe facendo trapelare meno notizie possibili da Trigoria così da lavorare in pace in vista di una partita che potrebbe avere un peso specifico importante sula stagione di entrambe le squadre.

Verso Napoli-Roma, le scelte di Conte

Se di Claudio Ranieri e della Roma si sa poco o nulla, sul Napoli di Antonio Conte è oramai anche inutile cercare di indagare, anche perché il salentino avrebbe oramai trovato la sua quadra. Stando ai colleghi di areanapoli.it, infatti, la formazione partenopea non dovrebbe cambiare più di tanto.

Il tecnico azzurro starebbe infatti pensando di schierare la sua squadra con il 4-3-3 delle ultime uscite, con Meret fra i pali, capitano Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera a completare la linea dei quattro di difesa, Lobotoka, McTominay ed Anguissa a centrocampo, ed il tridente offensivo composto invece da Politano, Lukaku e Kvicha Kvaratkshelia.