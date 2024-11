Tah-Napoli, c’è stata la svolta: affondo decisivo per le firme

Jonathan Tah è uno dei nomi usciti in orbita Napoli per il mercato di gennaio: il gigante tedesco è pronto a scegliere la prossima destinazione.

Il difensore del Bayer Leverkusen ha deciso di lasciare il club tedesco per vivere una nuova esperienza importante e di alto livello, sempre in Europa. Si sono fatti i nomi di tantissime squadre che stanno seguendo il centrale tedesco e ogni dirigente, ora, sta provando ad accelerare per riuscire a battere la concorrenza e fare in modo che possa arrivare la firma nel minor tempo possibile.

Jonathan Tah per il Napoli sarebbe un colpo eccezionale per esperienza e qualità e per migliorare ancora di più il reparto difensivo di Antonio Conte che poi andrebbe in difficoltà a scegliere i due centrali titolari.

Calciomercato Napoli: idea Tah a gennaio

Il Napoli ha bisogno di completare la rosa con innesti di grande spessore in ogni zona del campo. La squadra a disposizione di Conte è sicuramente molto forte ma ci sono dei pezzi del puzzle che ancora mancano per riuscire a ridurre al minimo il gap con le altre big del campionato e puntare seriamente a obiettivi molto importanti.

Il nome di Tah circola da settimane in orbita Napoli e pare che Manna abbia già avuto dei contatti con il suo entourage per capire le possibilità concrete di riuscire a chiudere il colpo.

Tah ha il contratto in scadenza a giugno e per questo il Napoli potrebbe tentare di anticipare la concorrenza acquistandolo a gennaio ma ci sono enormi difficoltà.

Tah al Napoli: c’è stato un affondo decisivo

Il Napoli segue Tah ma al momento non può chiudere il colpo e convincere sia il calciatore che il Bayer Leverkusen a cederlo perché manca l’effettiva disponibilità economica per chiudere il colpo e questo porta a pericoli seri.

Secondo quanto riferisce Estadio Deportivo, infatti, il Barcellona sta provando ad anticipare il Napoli per Tah. I blaugrana stanno portando avanti un lavoro eccezionale in questi ultimi anni e per Flick sarebbe importante avere a disposizione un nuovo difensore di altissimo livello per crescere ancora di più.

Tah al Barcellona è un colpo che si può chiudere nei primi giorni di gennaio. Il club spagnolo ha avuto contatti decisivi con il suo entourage e può chiudere nel breve l’accordo, in modo da arrivare alle firme il prima possibile.

Tah molto difficile: il Napoli valuta le alternative

Il Napoli ha bisogno di un nuovo difensore centrale forte e di spessore ma il colpo Tah sta diventando sempre più difficile. Manna ha bisogno di tempo per lavorare sul prossimo possibile colpo e per questo ha individuato in Jaka Bijol il nome giusto perché c’è poca concorrenza per gennaio e con l’Udinese si può lavorare pure con l’inserimento di contropartite e in prestito.

Bijol al Napoli si “accontenterebbe” anche di 6 mesi da apprendista, studiando Rrahmani e Buongiorno e scendendo in campo nel momento del bisogno, per poi provare a prendersi il posto da titolare nella prossima stagione.