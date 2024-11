Calciomercato Napoli, Juve beffata: colpo dal Crystal Palace

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare nomi di primo livello a Conte: colpo dal Crystal Palace e Juventus beffata.

Gli azzurri sono in testa al campionato di Serie A e stanno dimostrando compattezza e solidità rispetto a tutte le altre squadre perché riescono a rispondere a tono anche dopo le vittorie schiaccianti delle altre che sembrano voler mettere i bastoni tra le ruote fino alla fine e giocarsi lo Scudetto fino all’ultima giornata.

Il campionato di Serie A è molto avvincente arrivati a questo punto e il Napoli vuole continuare a essere protagonista ma per farlo ha bisogno di colpi nuovi che possano migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: colpo dal Crystal Palace

Il futuro del Napoli dipenderà anche dalle mosse di calciomercato che Manna, Conte e De Laurentiis riusciranno a mettere in piedi nelle prossime sessioni di trasferimenti.

Il Napoli ha ancora tanto lavoro da fare per riuscire a organizzare una rosa forte, compatta e pronta a vincere. Conte lo ha ripetuto più e più volte sin dall’inizio della stagione sia per sottolineare la verità che per allontanare dagli azzurri l’etichetta di favoriti assoluti per la vittoria della Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra i tanti nomi che sta studiando Manna per il futuro ora per il Napoli spunta un colpo top dal Crystal Palace.

Contatti con il Crystal Palace: il gioiello nel mirino del Napoli

Il Napoli studia con interesse anche i campionati esteri e soprattutto la Premier League. In estate Manna ha dimostrato di poter convincere calciatori importanti come McTominay e Lukaku ad accettare un progetto nuovo e in costruzione come quello azzurro e vuole continuare in questa sua missione.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Napoli si è messo sulle tracce di Eberechi Eze, trequartista inglese del Crystal Palace che si sta prendendo la scena in Premier League. Neanche a dirlo sulle sue tracce c’è anche il forte interesse della Juventus di Cristiano Giuntoli che ha un modo di lavorare molto simile a quello del suo ex collega in bianconero.

Napoli e Juventus sono su Eze perché è un calciatore duttile e molto forte tecnicamente, capace di spaccare a metà le difese avversarie e di cambiare totalmente le partite.

Eze tra Napoli e Juventus: solo in estate, cifre da urlo

Il Napoli e la Juventus sono sulle tracce di Eze ma nessuna delle due squadre potrà permetterselo a gennaio. Il Crystal Palace vuole tenersi stretto il suo talento migliore e il suo numero 10 e per gennaio ha già chiuso le porte a tutte le big inglesi che intendevano provarci.

Eze è un colpo possibile solo a gennaio perché il Crystal Palace chiede non meno di 50 milioni per cedere il classe ’98 che ha già attirato forti interessi. Il club londinese ha la forza contrattuale dalla sua parte, visto che ha un accordo fino al 2027 con il calciatore britannico e quindi la situazione per Napoli e Juve si fa molto complessa.