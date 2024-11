Frattura alla caviglia per il portiere: cambia il futuro di Meret

Il colpo di scena riguarda l’infortunio del portiere, serio, che porta all’operazione. E così cambia il futuro di Meret.

Alex Meret, in più occasioni, è finito al centro delle polemiche a causa di un’altalenante rendimento tra i pali. La verità però è che ha una buona percentuale di buone prestazioni, tanto da convincere anche Antonio Conte che, a spada tratta, lo ha difeso anche nell’ultima conferenza di vigilia ad un match, per quanto riguarda l’ultimo turno in Serie A tra Napoli-Roma.

Proprio prima di Napoli-Roma ha infatti parlato positivamente di Alex Meret, difendendolo e “attaccando” anche la radio che, in conferenza stampa, ha chiesto proprio risposte dal tecnico in merito alle critiche per il portiere titolare del Napoli.

Infortunio e operazione alla caviglia: cambia il futuro di Meret

Il portiere ha subìto un infortunio serio alla caviglia e questo, inevitabilmente, cambierà il futuro di Alex Meret.

L’estremo difensore del Napoli resta uno dei portieri più importanti del nostro campionato e lo è anche per la Nazionale di Luciano Spalletti. Ha bisogno però di maggiore fiducia, considerando che per le prestazioni importanti di suoi colleghi, non è davvero mai diventato il vice-Donnarumma che, da capitano e intoccabile tra i pali della Nazionale azzurra, può soltanto avere un vice in porta, nonostante i tanti estremi difensori buoni italiani.

Il futuro di Alex Meret può cambiare adesso, a seguito dell’infortunio alla caviglia del portiere della Nazionale, più avanti di lui nelle gerarchie. Perché, il vero vice di Donnarumma è Guglielmo Vicario che, dopo l’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per un lunghissimo periodo, lascerà il posto ad Alex Meret, molto probabilmente. Il futuro di Meret, cercando di far bene con i guantoni del Napoli, potrebbe vederlo scavalcare la gerarchia di chi sostituirà Donnarumma nel momento del bisogno.

Frattura alla caviglia: il comunicato ufficiale sul portiere

Il comunicato ufficiale è arrivato dal Tottenham, in merito alla frattura alla caviglia per Gulielmo Vicario, che porterà l’ex Empoli al lungo stop. Ecco cos’ha scritto il club degli Spurs, sul proprio sito ufficiale: “Confermiamo che Guglielmo Vicario è stato operato quest’oggi alla caviglia destra, dopo la frattura. Il nostro Vic sarà valutato dallo staff medico, giorno per giorno, per stabilire poi i tempi di recupero e quando potrà tornare ad allenarsi. Siamo tutti con te”.

Ultime su Meret: futuro lontano da Napoli? Le ipotesi

Senza rinnovo, in ogni caso, le voci sul futuro di Meret lo vedono sempre più lontano dal Napoli. Il portiere gode della fiducia del proprio allenatore, ma è da capire cosa succederà con lui considerando la situazione contrattuale che sembra vederlo ancora senza contatti tra agente e società per il rinnovo. Tra le squadre intenzionate a prenderlo, c’è sicuramente l’Inter.