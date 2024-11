Kvaratskhelia vs Conte: gesto polemico sfuggito alle telecamere

Il Napoli di Antonio Conte continua a vincere e diventa sempre più cinico ma ora spunta un problema legato a Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano è stato importantissimo per il Napoli nei suoi due anni e mezzo in azzurro e per i tifosi è un idolo indiscusso ma in questa stagione, con l’arrivo di Antonio Conte, ha dovuto un po’ cambiare il suo raggio d’azione e il suo vestito tattico e sta performando meno bene del solito. Le sue qualità sono indiscutibili ma in questo momento è come se fosse bloccato in un imbuto dal quale sta facendo fatica a uscire.

Anche ieri contro la Roma Kvaratskhelia è stato importante per trovare la via del gol, visto che è dal suo lancio che inizia l’azione del vantaggio, ma poi Conte lo ha sostituito ancora una volta.

Kvaratskhelia ancora sostituito: nove sostituzioni

Kvaratkskhelia ha perso il suo potere con il Napoli? I numeri del talento georgiano sono molto positivi anche in questa stagione, visto che in 13 presenze ha messo a segno 5 gol e fornito 2 assist, ma nella verve offensiva e nella qualità dei dribbling il suo rendimento è calato.

Sicuramente le richieste tattiche di Antonio Conte sono estremamente pesanti per un calciatore leggero e veloce come lui, che ha bisogno di libertà, di spazio e tempo per muoversi con leggiadria e disintegrare le difese avversarie ma ocn i continui raddoppi (a volte viene anche triplicato) e con i compiti difensivi assegnati dal mister, le sue difficoltà aumentano.

Con quella di ieri sono 9 le sostituzioni di Kvaratskhelia nelle ultime 10 partite. Solo contro l’Inter è rimasto in campo per 90 minuti, poi è sempre uscito: ha completato solo 3 gare totalmente.

Gesto polemico di Kvaratskhelia: cosa è successo

Nella partita contro la Roma, Antonio Conte ha sostituito Kvaratskhelia al minuto 67. Il georgiano non ha reagito bene questa volta alla sostituzione più “veloce” della sua stagione e ha tradotto la sua rabbia in un gesto che è sfuggito alle telecamere ma non ai giornalisti presenti in tribuna stampa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Kvaratskhelia uscendo dal campo stava per prendere direttamente la via degli spogliatoi senza passare dalla panchina per gli ultimi 25 minuti della partita. Ha preso la strada più larga ma poi ha deciso di tornare sui suoi passi e di accomodarsi con gli altri compagni alle spalle di Antonio Conte.

La rabbia del georgiano era palese e forse anche giustificabile ma Conte da lui si aspetta ancora di più e può essere decisamente più importante per questo Napoli.

Kvaratskhelia-Napoli: così sarà addio

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli dipende anche da questa stagione con Conte e dal feeling che riuscirà a trovare con l’allenatore fino alla fine del campionato. Per il Napoli è importantissimo ma la sua situazione contrattuale porta a qualche problema di troppo che rischia di compromettere il futuro.

Il Napoli e Kvaratskhelia possono separarsi al termine della stagione: De Laurentiis accetterebbe proposte da 80 milioni per il campione georgiano per poi ripartire con un nuovo progetto di alto livello.