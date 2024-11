Infortunio in casa Napoli, c’è lesione: svelati i tempi di recupero

La vittoria contro la Roma dello scorso weekend di campionato non ha portato solo buone notizie per il Napoli.

Al termine della gara contro i giallorossi, infatti, Antonio Conte e staff medico hanno dovuto fare i conti con il problema fisico di un calciatore che alla fine è risultato essere più grave del previsto. Sul momento sembrava potesse trattarsi di una semplice distrazione muscolare, ma gli accertamenti ai quali è stato sottoposto nella mattinata di oggi hanno invece evidenziato una lesione muscolare.

Questo costringerà l’azzurro a rimanere fermo ai box per diverse settimane, con Conte che è chiamato a trovare un’alternativa di livello, nel momento in cui dovesse servire.

Conte perde un giocatore per infortunio: c’è lesione

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Castelvolturno per Antonio Conte, che proprio in queste cose sarebbe venuto a conoscenza del grave infortunio che costringerà il suo giocatore a rimanere fermo ai box per un po’ di tempo.

In realtà qualche sintomo l’azzurro l’aveva avvertito anche al momento del triplice fischio della partita contro la Roma, ma il salentino, insieme al suo staff, avevano preso un po’ sotto gamba la situazione, quasi a pensare potesse trattarsi essere di un semplice affaticamento, che alla fine non è risultato essere tale. I risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata il giocatore hanno infatti evidenziato una lesione muscolare, che verrà trattata nelle prossime settimane da chi di dovere per cercare di (ri)mettere a disposizione di Antonio Conte il giocatore il prima possibile.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso Napoli nel comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore, il difensore Pasquale Mazzocchi ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Sempre nella nota si può inoltre leggere che il giocatore avrebbe anche già cominciato l’iter riabilitativo, così da non perdere ulteriore tempo.

Infortunio grave nel Napoli: svelati i tempi di recupero

La lesione muscolare costringerà Pasquale Mazzocchi a rimanere fermo ai box per diverse settimane. Di solito per un infortunio di genere i tempi di recupero si aggirano attorno alle tre settimane, ma potrà anche darsi che l’ex Salernitana tornerà a disposizione di Antonio Conte prima di quanto ci si possa effettivamente immaginare.

Una cosa però è certa: recupero anticipato o meno, con ogni probabilità Mazzocchi salterà la sfida di questo weekend contro il Torino ed anche quella di Coppa Italia contro la Lazio. Da capire se il napoletano tornerà a disposizione sempre contro i biancocelesti, per la sfida di Serie A questa volta, o per la partita dopo contro l’Udinese. Staremo a vedere.