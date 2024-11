Kvaratskhelia ceduto con lo scambio: 60MLN e un centravanti

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è argomento di discussione quotiana: ora si apre un clamoroso scenario con uno scambio.

L’attaccante georgiano è sicuramente uno dei calciatori più forti del Napoli e dell’intera Serie A e i suoi numeri in questa stagione confermano il suo status di top player, anche se dal punto di vista del rendimento è evidentemente un po’ calato e non sempre riesce a infiammare il popolo napoletano con le sue giocate, i soi dribbling e le folate verso la zona gol.

Il calciomercato del Napoli per la prossima stagione dipenderà anche dalla cessione di Kvaratskhelia: ora si stanno aprendo scenari davvero importanti per portare un centravanti in azzurro.

Futuro Kvaratskhelia: piace a tutte le big d’Europa

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia è sulla lista di tutti i top club d’Europa che hanno intenzione di migliorare e di portare calciatori nuovi e migliori tra le proprie fila. Il talento georgiano sta facendo le fortune del Napoli di Antonio Conte ma in estate si possono aprire le porte della sua cessione e De Laurentiis si aspetta cifre importantissime.

Intorno a Kvaratskhelia si stanno aprendo anche delle discussioni che riguardano il suo rendimento con Antonio Conte che sembra essere meno importante della scorsa stagione.

Fino ad oggi ha giocato 925 minuti in Serie A ma solo per 3 partite è rimasto in campo per 90′, poi è stato sostituito 9 volte. Nonostante questo, i suoi numeri restano molto positivi con 5 gol e 2 assist in campionato.

Il Manchester United piomba su Kvaratskhelia

Kvaratskhelia lascia il Napoli nel calciomercato estivo? Le possibilità sono molto alte, visto che al momento le trattative per il suo rinnovo sono in stand-by e non si è arrivati a un accordo e difficilmente lo si farà.

Secondo quanto riferisce Mediaset, il Manchester United vuole Khvicha Kvaratskhelia. I Red Devils si sono affidati a Ruben Amorim per riuscire a ribaltare totalmente la situazione degli ultimi e il tecnico portoghese ha iniziato a fare dei nomi per la prossima stagione.

Il Napoli chiede 100 milioni di euro per cedere Khvicha Kvaratskhelia ma ora per il arrivare a un accordo potrebbe aprirsi uno scenario che includerebbe un’offerta da soldi più uno scambio per arrivare al sì del club e dello stesso calciatore.

60 milioni più Hojlund per Kvaratskhelia

Il Manchester United è pronto a un’offerta da 60 milioni più Hojlund per arrivare a Kvaratskhelia. Il calciatore ha dato il suo gradimento alla causa ma vuole prima capire come terminerà questa stagione e se lo storico club del suo idolo Cristiano Ronaldo giocherà o meno in Champions League.

Il Napoli apre a questo tipo di soluzione perché avrebbe così i soldi per trovare un sostituto ideale di Kvaratskhelia e avrebbe già trovato l’erede di Romelu Lukaku, tra l’altro già abituato al calcio italiano e con Conte potrebbe trovare la sua forma migliore.