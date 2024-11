Napoli, ADL anticipa tutti: bloccato per gennaio il giovane talento

Il Napoli è già proiettato al futuro, vuole aprire un vero e proprio ciclo. Ecco prontamente spiegata la mossa di Aurelio De Laurentiis.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente partenopeo avrebbe già contattato l’agente del giovane talento per bloccarlo in vista del prossimo calciomercato invernale. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul ragazzo ci sarebbe una concorrenza piuttosto agguerrita, ma l’impressione è che il Napoli sia sulla buona strada per anticiparla, forte anche della preferenza dello stesso giocatore.

Da capire adesso se questi discorsi varranno già per gennaio, ma sarà sicuramente così, visto che De Laurentiis non si muove mai in prima persona senza una motivazione valida.

Contatti con l’agente del giocatore: ADL contatta tutti

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in quel di gennaio, oltre a compiere giusto qualche accorgimento, cercherà di mettere le basi per quella che sarà la squadra del futuro. A conferma di questo l’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis, che sarebbe entrato in contatto con l’agente di uno dei talenti più interessanti del calcio italiano ed europeo.

Il ragazzo in questione starebbe infatti ammaliando tutti a suon di gol e prestazioni in Serie B, al punto che su di lui si sarebbe posata l’attenzione di tanti altri club, non solo quella del Napoli. Fra tutti, però, quello partenopeo sembrerebbe partire decisamente avanti rispetto alla concorrenza nella griglia di partenza, complice anche la preferenza del ragazzo stesso.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto un contatto con l’agente Giuffredi per chiedere informazioni su Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, ma di proprietà dell’Inter, che fino a questo momento ha messo a segno 7 gol in 13 presenze con la maglia dei liguri in tutte le competizioni.

Colpo dall’Inter a gennaio per il Napoli

Il Napoli vuole che Francesco Pio Esposito sia il 9 del futuro, italiano ma soprattutto figlio di una città dalla quale è andato via troppo presto ma che sarebbe pronta a riaccoglierlo. Le intenzioni ci sono tutte, sia da una parte che dall’altra, come confermano anche i primi contatti fra Aurelio De Laurentiis e Giuffredi.

Il problema sarebbe però l’Inter, il vero proprietario del cartellino del giocatore. Considerato l’ottimo rendimento che sta avendo allo Spezia, Esposito potrebbe diventare una risorsa per la formazione di Simone Inzaghi, ma più in un futuro remoto che prossimo. Per questo motivo dalle parti di viale Liberazione potrebbero anche pensare di cedere l’attaccante partenopeo, ma solo alle condizioni che verranno imposte dalla società nerazzurra, che potrebbe richiedere cifre ben più diverse, ed alte, rispetto all’attuale valutazione del cartellino di Esposito, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro stando a dai Transfermarkt.