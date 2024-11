Napoli, si scalda la pista Dybala: possibile già a gennaio

E se Dybala tornasse sui suoi passi? Quell’abbraccio con Lukaku, le parole scambiate con lui e la possibilità di vederlo al Maradona.

Che Dybala sia in qualche maniera legato alla possibilità di vestire l’azzurro è chiaro che è in riferimento al suo legame con l’Argentina, nella possibilità di finire al Napoli, lì dove il suo idolo di sempre ha scritto la storia.

Ha giocato per tanti anni alla Juventus, posto del quale resta legatissimo, ma come Conte insegna, passare da una parte all’altra della rivalità non porta nessun ostacolo sul saper essere poi professionisti. Si definiva “il primo tifoso del Napoli” adesso, Antonio Conte, e se le cose si replicassero sull’estro e il talento di Paulo Dybala? Alla Roma sembra “finito”, ma il talento inespresso è frutto anche di un momento no che la Roma sta vivendo. E che potrebbe portare la Joya ad un nuovo capitolo della sua vita, in Serie A.

Dybala al Napoli: possibile grazie a Lukaku e Conte

Paulo Dybala era tra le idee del Napoli, prima che prendesse Raspadori e prima che scegliesse poi la Roma. Le cose in Capitale sono andate bene parzialmente perché dopo un buonissimo impatto avuto tra la finale di Europa League sfiorata nella passata stagione e quella giocata, poi persa col Siviglia al primo anno, sembra essere arrivato al tramonto della sua avventura in giallorosso.

Un tramonto, che potrebbe vedere una nuova alba però, sempre in Serie A, ed è il caso del Napoli.

La pista Dybala si riaccende perché, in caso di addio alla Roma e con la volontà di restare in Serie A, la pista più accreditata sarebbe quella del Napoli. Gli azzurri, se rassicurati sulla sua integrità fisica, potrebbero ridare a Big Rom quell’amico trovato in Capitale e che potrebbe ritrovare al Diego Armando Maradona.

Calciomercato Napoli, spunta la suggestione Dybala: possibile per un motivo

Possibile per un motivo l’arrivo di Dybala al Napoli. Potrebbero “risolvere” una situazione in Capitale che, con o senza Ranieri, è chiaramente complessa sulla Joya. Lui ha perso il sorriso, così come tutta la Roma e lo stesso potrebbe ritrovarlo al Napoli, lì dove in quell’abbraccio c’è sì il legame con Lukaku, ma chissà che non possano ritrovare il feeling avuto nella passata stagione in Capitale. Il Napoli ha già piazzato colpi dalla Roma in passato e hanno tutti trovato trofei, anche se non sono passati direttamente dalla Roma al Napoli. Il più recente Spinazzola, con appunto Lukaku, chissà che non possa succedere ancora per Dybala. Il motivo del suo approdo in azzurro potrebbe essere legato ad una cessione a cifre importanti, che permetterebbe così il colpo low cost con ingaggio da 8-10 milioni di euro complessivi per il prossimo anno e mezzo.

Chi lascia il posto a Dybala? Pronta una cessione

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Jack Raspadori, già a gennaio, allora sì che il Napoli proverà a prendere Dybala. Da capire sempre la questione sull’integrità fisica del calciatore che, sarebbe il profilo ideale sia per qualità tecniche, che per dare a Conte una variante tattica. Il vero sostituto di McTominay, in quest’annata, è Raspadori, che ha tutte altre qualità fisiche e tecniche rispetto allo scozzese. Pertanto, un alter-ego proprio dell’ex United, potrebbe essere Dybala. E con le coppe della prossima stagione, il Napoli avrà urgente bisogno di cambi.