Simeone al Torino: il Napoli ha già scelto il sostituto

Il Cholito Simeone è la scelta del Torino nell’imminente calciomercato a gennaio e il Napoli ha già deciso chi prendere al suo posto.

La rivelazione arriva da Rai Sport, nell’intervista rilasciata dal giornalista ed esperto di calciomercato, che spiega quel che accadrà, qualora dovesse confermarsi la scelta del Torino di andare a prendere Simeone, con le intenzioni poi da chiarire da parte del Cholito.

Il gol di Lukaku contro la Roma riaccende il tema: quando servito, bene, Lukaku è letale. Sa segnare, sa essere decisivo, altro che poi “non decisivo” nelle gare che contano. Tant’è che già contro il Milan e contro la Roma, ha timbrato con gol. E i numeri sono dalla sua parte. Motivo per cui, il Cholito Giovanni Simeone, sa che spazio per lui, da titolare al Napoli, non c’è. Specie poi se si pensa che il Napoli non fa coppe.

Calciomercato Napoli, via Simeone? Futuro al Torino

Futuro al Torino, perché è solo in un posto dove si sentirà speciale ed importante, al centro del progetto, che giocherebbe Simeone. Stesso Cholito che vorrebbe restare al Napoli, anche da alternativa, ma sentendosi comunque parte del progetto, altrimenti sarà addio.

È quanto si racconta, nelle voci di calciomercato, col Cholito che quando chiamato in causa ha dato il 100%, molto legato oltretutto ai colori azzurri, per quanto fatto tra Scudetto e non solo, in questi due anni e mezzo passati all’ombra del Vesuvio. Ma così come Raspadori, essere in ombra dell’attaccante titolare, non può andare benissimo.

Allora, con l’occasione di finire al Torino, la possibilità della cessione c’è. Dipenderà dalle volontà dell’argentino, ma il Torino è pronto a metterlo al centro del progetto, versando nelle casse del Napoli i 15-20 milioni che chiede De Laurentiis ad Urbano Cairo.

Simeone a gennaio al Torino: si riaccende una pista per il Napoli

Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. All’emittente radiofonica le ultime su Simeone, con destinazione possibile al Torino e il Napoli che sceglierà così il suo sostituto: “Il Napoli sta guardando un difensore, i nomi li abbiamo fatti tutti. Il discorso Simeone-Torino è sempre in piedi e il Napoli pensa al sostituto. L’opzione è Bonny, ma è per giugno. Ma se a Simeone venisse l’idea di andare via a gennaio, le cose cambieranno ovviamente perché, a quel punto, il Napoli avrà bisogno di un vice-Lukaku”.

Non solo Bonny: c’è un’altra idea per il Napoli

Massima attenzione, quest’oggi, all’ennesima panchina per uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli. Lorenzo Lucca, dell’Udinese, ancora una volta è partito dalla panchina. La scelta del suo allenatore arriva dopo quanto già successo con Atalanta e Juventus, prima della partita di oggi contro l’Empoli. E allora, se proprio deve far panchina, tanto vale farla nel club che nei prossimi anni potrebbe affidargli la maglia numero nove di un club ai vertici e in Champions League, anche se da riserva diretta oggigiorno con Romelu Lukaku insostituibile, per Conte.