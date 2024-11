Tuttosport annuncia il colpo dal Napoli: il sostituto a gennaio

A rivelare l’addio dell’attaccante dal Napoli, per il poco spazio in azzurro, è Tuttosport che ne annuncia il colpo in Serie A.

Da gennaio in poi potrebbe diventare titolare, con l’intento di riconquistare un posto in Nazionale, visto che al Napoli non ha modo di giocare, troppo chiuso da Lukaku e da quelle che sono le scelte in attacco di Antonio Conte.

Soprattutto perché il Napoli, oltre la Coppa Italia, non ha coppe. E nell’intento del giocatore c’è quello di giocare, sentirsi importante, cosa che al Napoli praticamente non succede più. A parte qualche scampolo di partita, non c’è ombra sull’attaccante, che piace ad uno dei club in Serie A pronto ad affidargli una maglia da titolare, a partire già da gennaio.

Calciomercato: colpo dal Napoli, rivelazione da Tuttosport

Dopo i diversi rumors di calciomercato legati all’uscita dagli azzurri per uno dei calciatori simbolo dell’ultimo Scudetto vinto dai partenopei, pare che a gennaio possa chiudersi la trattativa che lo porta lontano dal club azzurro.

Nonostante il legame con la piazza per i due anni e mezzo trascorsi in azzurro e con dei gol che hanno cambiato per sempre la storia del Napoli, visto il peso che hanno avuto, alla fine l’attaccante che arrivò negli ultimi giorni di mercato nell’estate del 2022, assieme a Jack Raspadori,

Alla fine però, a puntare forte sul calciatore del Napoli è il Torino, che ha seria voglia di piazzare il colpo per sistemare le cose in attacco. Dopo l’infortunio di Zapata, Vanoli ha urgente bisogno di un nuovo attaccante e Urbano Cairo, criticatissimo dai tifosi granata, dovrà andare a sistemare le cose andandolo a prelevare probabilmente proprio dal Napoli.

Si chiude a gennaio: assalto e accelerata per il colpo dal Napoli

Come svelato dal quotidiano piemontese, adesso è il momento dell’accelerata con assalto al Napoli per convincere, stando alle condizioni comunque dettate da De Laurentiis, il club alla cessione di Giovanni Simeone. Il calciatore finirebbe al Torino per circa 15-20 milioni di euro, senza sconti da parte di De Laurentiis perché, qualora dovesse consumarsi l’affare, sarebbe solo per volontà dello stesso Cholito, visto che gli azzurri lo hanno al centro del progetto con Antonio Conte, anche se senza impiegarlo come titolare.

Chi arriva a gennaio? In caso di cessione è pronto un piano B

Qualora dovesse salutare Simeone, dunque, il colpo per il Napoli porterebbe gli azzurri a spingere sull’affare Bonny, calciatore del Parma che piace per giugno. Ma che potrebbe, appunto, anticipare i tempi a gennaio, vista la situazione Cholito. Sullo sfondo, invece, c’è anche Lorenzo Lucca. Il calciatore dell’Udinese, che addirittura sta giocando meno ai friulani, potrebbe finire in azzurro già a gennaio, sempre e solo se il Napoli ne avrà l’esigenza per la situazione Simeone.