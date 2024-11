Comprano Raspadori a gennaio: cessione a 30MLN

Oramai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, Giacomo Raspadori potrebbe salutare Napoli nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbe una squadra pronta a sborsare nelle casse del club partenopeo le cifre che Aurelio De Laurentiis andrebbe richiedendo per cedere l’ex Sassuolo. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché da un momento all’altro la situazione potrebbe cambiare ribaltandosi, ma oramai l’impressione è che Raspadori abbia poco da dire e fare in quel di Napoli, soprattutto con Antonio Conte in panchina, che a sorpresa non lo considererebbe proprio all’interno delle sue rotazioni, nonostante qualche apparizione l’abbia comunque fatta.

Comprano Raspadori a gennaio: addio Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giacomo Raspadori, che dopo questo primo trimestre di stagione sembrerebbe essere sempre più lontano ad Napoli. Il rapporto mai sbocciato con Antonio Conte starebbe infatti spingendo via dall’ombra del Vesuvio l’attaccante azzurro, che a causa delle continue esclusioni di questi primi tre mesi avrebbe addirittura anche perso il posto in Nazionale.

Con un Mondiale oramai all’orizzonte, Raspadori non si può permettere di uscire anche dalle rotazioni di Luciano Spalletti, ed è per questo che starebbe spingendo per andare via nel prossimo calciomercato. Essendo comunque un profilo di un certo livello, sull’ex Sassuolo si sarebbero iniziate a muovere diverse squadre di Serie A, ma una in particolare sarebbe pronta a compiere il passo decisivo in quel di gennaio.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di areanapoli.it, l’Atalanta sarebbe sulle tracce di Giacomo Raspadori, giocatore per il quale l’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, stravederebbe. Ma Aurelio De Laurentiis sarà disposto a cedere un giocatore del genere ad una rivale allo scudetto andandola a rinforzare? Molto probabilmente no, ma difronte alle cifre delle quali si starebbe parlando, forse, un pensierino ce lo potrebbe anche fare.

30MLN per Raspadori: ADL fissa il prezzo

L’Atalanta punta Giacomo Raspadori per il prossimo calciomercato invernale. L’italiano dovrebbe andare a sostituire in rosa Nicolò Zaniolo, che con ogni probabilità dovrebbe fare ritorno all’Aston Villa considerato il fatto che neanche Gian Piero Gasperini è stato in grado di rivalutarlo.

Come anticipato, però, non è poi così tanto sicuro che Aurelio De Laurentiis ceda un giocatore del genere ad una rivale, anche se si parlerebbe di cifre che farebbero tentennare chiunque. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli avrebbe fissato a 30 milioni di euro il prezzo del cartellino di Raspadori, cifra che sicuramente l’Atalanta potrebbe dirsi più disposta ad investire in estate più che a gennaio, anche se si potrebbe fare uno strappo alla regola cercando di alimentare il sogno scudetto, trofeo che l’italiano ha già vinto proprio in azzurro, e da protagonista. Staremo a vedere.