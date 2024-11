Manna vendica il Napoli per Zielinski: colpo dall’Inter a costo zero

Il colpo di calciomercato del Napoli, a sorpresa, potrebbe arrivare dall’Inter. E potrebbe arrivare con possibile beffa.

Lo ha fatto l’Inter, ai danni del Napoli, con Giovanni Manna che può “vendicare” gli azzurri a distanza di un anno dal “tradimento” di Zielinski che firmò a zero il contratto con l’Inter, venendo messo poi di riflesso fuori rosa da Aurelio De Laurentiis, che mai perdona scelte di questo tipo.

Potrebbe arrivare la beffa di calciomercato per opera di Giovanni Manna che, andando a sistemare le cose all’interno della difesa del Napoli, prenderebbe il difensore dell’Inter dall’enorme esperienza, per il futuro del club azzurro. Come alternativa vera a Rrahmani e Buongiorno visto che Juan Jesus non convince più – e saluterà a fine stagione – e Rafa Marin deve ancora entrare nei meccanismi proprio del tecnico salentino.

Calciomercato Napoli: occasione dall’Inter con “tradimento”

Tradirebbe l’Inter, andando a risolvere contrattualmente una situazione che al momento è ferma con i nerazzurri, firmando un contratto che porta al colpo a costo zero del Napoli, in arrivo dall’Inter.

Se c’è un calciatore da prendere è un difensore, per andare a completare l’organico di Antonio Conte, considerando che Juan Jesus non fornisce le garanzie che Conte stesso cerca. Garanzie che potrebbe trovare il Napoli nell’esperto difensore che, con Simone Inzaghi, potrebbe non vedere più il suo futuro all’Inter, nonostante i legami passati anche alla Lazio.

Si tratta infatti di Stefan de Vrij che, da capire se sarà lui o Acerbi ad uscire vista la situazione contrattuale, potrebbe scegliere di salutare, con l’Inter che andrebbe a quel punto a prendere un altro difensore nel suo reparto offensivo, per il futuro, visto l’interesse forte che ha per Tah, in uscita dal Leverkusen.

Napoli, idea dall’Inter: può firmare subito a gennaio

Può firmare subito a gennaio, secondo le condizioni dell’accordo contrattuale che, per Stefan de Vrij ha scadenza il 30 giugno 2025. Il calciatore olandese, che per ora non vede il suo rinnovo, starebbe valutando il suo futuro. Stesso calciatore che, secondo quanto riferisce Gazzetta.it, è valutato assieme ad Acerbi, dall’Inter, in attesa di capire cosa fare con il nuovo innesto. Perché all’Inter pare abbiano già scelto di investire su un altro calciatore e la certezza è che uno dei due andrà via. Oppure saranno entrambi, col Napoli in agguato ad approfittarne e che vedrebbe per la Champions League che sarà il prossimo anno, Buongiorno con Rrahmani e in alternativa, appunto, Rafa Marin più De Vrij.

Ultime Napoli: non solo il colpo dall’Inter, c’è un’altra soluzione

Il Napoli va a caccia sicuramente di un altro centrale di difesa, visto che Juan Jesus saluterà a fine stagione. Tenterà un colpo a zero Manna, così come fatto con Spinazzola, per sistemare quello che è l’organico, in ottica futura. Potrebbe puntare su Stefan de Vrij ma, osando ancora di più, c’è anche la soluzione Jonathan Tah. Il centrale tedesco piace sia a Juve che all’Inter, ma non è da escludere un inserimento da parte del Napoli, che può mettersi da ostacolo.