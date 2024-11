Spalletti in Serie A da avversario del Napoli: la rivelazione di Alvino

La rivelazione arriva da Carlo Alvino, per quanto riguarda il contatto con Luciano Spalletti, oggi CT della Nazionale azzurra.

Il Commissario Tecnico della Nazionale è legato indissolubilmente all’ambiente Napoli, per quanto di straordinario fatto nell’annata 2022/2023 e ancora oggi, tra un’intervista e un’altra, parla di quella che è stata l’esperienza in azzurro Napoli, diversa da quella dell’azzurro della Nazionale.

Con il tatuaggio al braccio, oltre che per altri fattori sentimentali, ipotizzare Spalletti in una rivale del Napoli risulta quasi utopico. A svelare cosa succede è Carlo Alvino, in merito alle voci che sono circolate sul passaggio di Spalletti ad una delle rivali del Napoli, dopo lo Scudetto vinto in azzurro.

Spalletti in una rivale del Napoli: la rivelazione di Alvino

Luciano Spalletti sul campo di allenamento di un’altra squadra, al di fuori del Napoli, potrebbe dover esser costretto ad indossare sempre la giacca della tuta a maniche lunghe. Sull’avambraccio c’è inciso l’azzurro del Napoli, nello Scudetto tatuato sulla pelle.

Al contrario di quanto fatto da altri allenatori, come ad esempio Pioli, che ha preferito non colorare di rossonero – nonostante poi il riferimento è chiaramente allo titolo vinto lì al Milan – il suo tatuaggio del diciannovesimo Scudetto vinto dai rossoneri, Luciano Spalletti si è colorato la pelle dell’azzurro Napoli.

Impossibile pensarlo dunque alla Juventus e il retroscena svelato da Carlo Alvino, spiega proprio questo. Non c’è stato modo di arrivare a Luciano Spalletti che, prima ancora della scelta della Nazionale, era stato messo nel mirino della Juventus.

Alvino lancia la notizia: “Spalletti-Juve, ecco cosa so”

Carlo Alvino svela il retroscena riguardo Spalletti e la Juventus e lo ha fatto a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cos’ha detto il noto giornalista napoletano: “Nelle intenzioni della Juventus c’era quella di prendere Luciano Spalletti. C’è un motivo se non è successo”. Oltre che per il legame con il Napoli, c’è stata ovviamente anche la Federazione dell’Italia che volendo tenersi stretto Luciano Spalletti, non ha concesso alla Juventus l’assalto.

Cosa farà Spalletti dopo la Nazionale? Le ipotesi

Non è da escludere il ritiro, possibile per Luciano Spalletti, dopo l’esperienza in Nazionale. Senza tornare in un club perché magari, quella al Napoli, può esser stata la sua ultima esperienza in panchina in un club. Difficile oltretutto da ipotizzare all’estero, dopo l’unica e ultima esperienza in terra straniera quando, sulla panchina dello Zenit, divenne una figura importante del calcio in Russia per quanto fatto a San Pietroburgo.