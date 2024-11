Calciomercato Napoli, sfida al Barcellona: svelato il nuovo colpo

L’obiettivo di mercato del Barcellona è finito nel mirino del ds Manna che è pronto a battere la concorrenza blaugrana per portare in Serie A il giocatore.

Nuove indiscrezioni di mercato che riguardano il calciatore che è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni. Si tratta di un’alternativa agli altri difensori seguiti da Manna che, per gennaio 2025, intende prendere un altro centrale per completare il reparto.

Dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione di mercato che riguarda proprio il calciatore che è pronto a lasciare la Liga per arrivare in Serie A e vestire la maglia azzurra.

Di proprietà del Rayo Vallecano, in queste stagioni il 26enne si è fatto apprezzare per le sue doti difensive dimostrando un grande talento.

Ecco perché anche il Napoli si è inserito nella corsa per prendere il calciatore che può essere il profilo perfetto per sostituire, all’occorrenza, Giovanni Di Lorenzo.

Chi vuole prendere il Napoli a gennaio?

Manna sta setacciando il mercato europeo e non solo, in vista della prossima sessione che si aprirà a gennaio 2025. L’obiettivo è quello di ritoccare la rosa a disposizione del tecnico salentino, che ha già fatto delle richieste.

In particolar modo, l’allenatore ha chiesto dei rinforzi in difesa. Visto che con il passaggio alla difesa a quattro, alcuni giocatori presenti in rosa non sono utili a Conte che ha bisogno di alternative.

Andrei Ratiu, attuale giocatore del Rayo Vallecano, ha attirato l’attenzione del Barcellona e del Napoli. Alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria rosa sulle fasce, le due società hanno nel mirino il 26enne che è una delle opzioni migliori disponibili sul mercato.

Il Barcellona, ​​però, non è l’unica squadra che segue da vicino il giocatoredel Rayo. Anche il Napoli, attualmente al primo posto in classifica in Serie A, ha mostrato un forte interesse per acquistare Ratiu.

La squadra azzurra vede nel nazionale rumeno un rinforzo ideale per la propria difesa, soprattutto dopo i dubbi di Conte su Mazzocchi come vice Di Lorenzo. La capacità di Ratiu hanno convinto il tecnico italiano che ha dato il via libera a questa operazione, vista del mercato di gennaio 2025.

Andrei Ratiu al Napoli?

Il giocatore sembra più propenso a valutare l’offerta del Napoli piuttosto che del Barcellona. Secondo le ultime notizie di mercato provenienti dalla Spagna, la decisione finale dipenderà dalle offerte che finalmente arriveranno e da come si svilupperà il mercato nei prossimi mesi.

Il Rayo Vallecano, consapevole dell’interesse di queste grandi società, sa che tenerlo ancora in rosa sarà complicato. Sia il Barcellona che il Napoli sembrano determinati a puntare su di lui.