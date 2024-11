Disguido Neres, c’è un grave errore di Conte

Il Napoli di Antonio Conte ha in David Neres un’arma segreta importantissima, ma ora è spuntato un problema serio con il brasiliano.

L’ex Benfica è arrivato a Napoli con le migliori aspettative del caso e i tifosi si aspettavano un utilizzo da titolare sulla destra al posto di Politano per un tridente super con Kvaratskhelia e Lukaku. Le sue prestazioni all’inizio sono state eccezionali, con numeri da vero top player e con giocate che hanno risolto spesso e volentieri le partite più intricate della squadra azzurra.

Poi Conte ha scelto di cambiare modulo e di affidare a Politano la titolarità della fascia destra per il grande sacrificio che l’esterno italiano sa mettere in campo anche in fase difensiva, certamente superiore a quello di Neres, abituato a un altro tipo di calcio.

Neres è il disguido del Napoli: ora è una riserva

Da possibile titolare indiscusso a riserva di lusso: è questo ormai il ruolo di David Neres che nel tempo è diventato il dodicesimo uomo di Antonio Conte per il suo Napoli. Il brasiliano è fortissimo palla al piede, nei dribbling e nella creazione improvvisa della superiorità numerica e le sue giocate lo dimostrano.

Ma da mesi, ormai, è diventato il primo sostituto di Kvaratskhelia: Conte ha deciso di utilizzarlo solo a sinistra e quindi da un lato è chiuso dalla titolarità indiscussa e indiscutibile del georgiano e dall’altro è chiuso dalla voglia di difendere di Antonio Conte con Politano.

Neres ora è una riserva del Napoli: ma può continuare così a lungo?

Futuro Neres: Chiariello fa chiarezza sulla scelta di Conte

La scelta di Conte su Neres sembra ormai fatta: è il primo cambio della partita se va sbloccata o se c’è bisogno di una fase offensiva più aggressiva. Al tecnico non piacciono squadre troppo sbilanciate in avanti e con la titolarità di Neres e Kvaratskhelia non ci sarebbe un costante supporto difensivo come vorrebbe il tecnico.

Umberto Chiariello ha spiegato a CRC che “Neres potrebbe dare qualcosa in più al Napoli in fase offensiva ma Antonio Conte non fa giocare con tutte le ragioni“, eppure “si potrebbe prendere qualche rischio in più e mettere più qualità in attacco“, ha tuonato il giornalista campano ai microfoni della radio partner del club azzurro.

“Non si potrebbe dare qualche chance al brasiliano? Conte deve osare di più“, ha ribadito e sottolineato con forza Umberto Chiariello in diretta radiofonica perché “Neres è l’unico calciatore che può dare qualcosa in più in fase offensiva“.

I numeri di Neres con il Napoli

Neres è diventato l’uomo degli ultimi 20 minuti per il Napoli. Il brasiliano ha dimostrato di saper essere devastante ma al momento non riesce a strappare la titolarità a Conte che si fida e affida totalmente ancora al suo 11 ideale.

I numeri di Neres con il Napoli sono eccezionali. Al momento ha collezionato 2 gol e 4 assist in appena 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, anche se il minutaggio nel campionato italiano (in cui ha collezionato 1 gol e 3 assist) è decisamente basso.