Stangata per il Napoli e penalizzazione: decisione definitiva

Il Napoli sta provando a tenersi stretta la vetta della classifica ma Antonio Conte ora ha ricevuto una notizia terribile dal Giudice Sportivo.

Gli azzurri sono riusciti a prendersi il primo posto ma per continuare in questo modo hanno bisogno di trovare ulteriori certezze che non sono assolutamente semplici da gestire. Antonio Conte sta provando a cambiare la mentalità sia della squadra – che lo scorso anno è arrivata al decimo posto ed è rimasta pesantemente scottata dopo la vittoria dello Scudetto – e della tifoseria che ora deve abituarsi a un nuovo tipo di calcio.

Il futuro del Napoli passa dalle prossime partite, a cominciare dalla delicatissima sfida contro il Torino ma poi ci sarà anche la Coppa Italia contro la Lazio da dover affrontare.

Napoli penalizzato: è arrivata la decisione

Il Napoli sta provando a gestire al meglio il suo futuro ma per farlo ha bisogno di essere sempre al 100% e quindi il lavoro di Antonio Conte sarà decisivo per riuscire a continuare la stagione per come si sta andando fino a questo momento.

Le prossime partite del Napoli saranno importantissime per colmare ancora di più il gap dalle altre e rendersi una squadra sempre più forte e capace di lottare su più fronti.

Secondo le ultime notizie relative al Napoli, la squadra di Antonio Conte verrà penalizzata in vista delle prossime partite.

Verso Lazio-Napoli senza tifosi: trasferta vietata

Il Napoli ha anche l’obiettivo di andare avanti in Coppa Italia per provare a vincere un trofeo importante che manca da qualche anno. Antonio Conte non sottovaluterà la sfida dell’Olimpico di giovedì prossimo ma gli azzurri molto probabilmente non potranno contare sul supporto dei propri tifosi.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, infatti, quella contro la Lazio sarà “ancora una trasferta vietata per i tifosi azzurri residenti a Napoli e in provincia“. Sta succedendo sempre più spesso e questo fattore sicuramente non favorirà il Napoli, anzi lo penalizzerà molto perché non ci saranno molti tifosi a sostenere la squadra-

“L’Osservatorio e il Casms hanno stabilito il divieto di vendita dei biglietti per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma il prossimo 5 dicembre contro la Lazio“, riferisce il quotidiano e l’annuncio ha causato non poche polemiche per i tifosi azzurri.

Trasferta vietata ai tifosi del Napoli: i motivi

La trasferta contro la Lazio verrà vietata ai tifosi del Napoli e lo stesso accadrà per i tifosi biancocelesti che il 9 dicembre non potranno assistere alla gara di campionato tra Napoli e Lazio che si giocherà al Maradona.

Qual è il motivo del divieto di trasferta? Gli scontri gravi e continui che sono avvenuti negli ultimi anni hanno portato a questa decisione.