Torino: colpaccio a gennaio e ritorno a sorpresa in Serie A

Il Torino è pronto a piazzare il colpo a gennaio, nel ritorno possibile in Serie A, che potrebbe concretizzarsi nel breve.

Sono diversi i talenti in fuga dal nostro campionato e che hanno poi perso, per la strada, la possibilità di venir convocati da Mister Luciano Spalletti, che vuole vederli come protagonisti con i propri club e magari neppure troppo lontano dal campionato italiano e da quelli europei, di alto livello.

Chi può portare il calciatore ad alti livelli, in Serie A, è il Torino. Il club granata, prossimo avversario del Napoli in Serie A, potrebbe partire all’assalto per il calciatore che farebbe così ritorno in Serie A per tornare titolare in Italia.

Calciomercato Torino: colpo a sorpresa a gennaio

La prossima avversaria del Napoli in campionato ha diverse cose da sistemare. Si augurano, i tifosi del Napoli, che le cose se proprio dovranno sistemarle, lo faranno soltanto a partire dalla prossima partita e non quella imminente contro gli azzurri.

Dagli azzurri, guardano fortemente per gennaio, con il calciomercato che vedrà protagonisti i granata che vorrebbero rilanciarsi sull’attuale classifica in Serie A, considerando l’infortunio di Zapata che porta all’idea Simeone, ma che non sarà l’unico colpo che vorrà piazzare l’area dirigenziale del Torino.

Quella che è l’occasione di ripresentarsi in Serie A, è un’occasione che potrebbe sfruttare Jorginho, per provare a riconquistarsi pure un posto fisso in Nazionale. La destinazione Torino, seppur non proprio ai vertici in Serie A, considerando la posizione di classifica, potrebbe permettere all’italo-brasiliano di riportarsi agli alti livelli che riuscì ad avere sia al Napoli che negli anni vissuti a Londra, sponda Blues, al Chelsea.

Torino, colpo a gennaio: la notizia sull’ex Serie A

L’ex Serie A, nonché ex Napoli, potrebbe tornare a gennaio in Serie A. Riportano la notizia da CuoreToro, dove svelano che a gennaio i granata si muoveranno per sistemare alcune situazioni complesse attraverso il calciomercato, situazioni interne all’organico e a seguito non solo dell’infortunio di Zapata, per puntare più in alto nell’attuale classifica in Serie A.

Jorginho potrebbe tornare in Serie A, chiaramente a cifre differenti rispetto a quelle passate, con la situazione contrattuale e un valore economico che si era già abbassato sul “quasi Pallone d’Oro” italiano, che permette appunto l’affare per il Torino.

Le cifre del colpo del Torino: c’è un’altra concorrente per il giocatore

Le cifre che portano al colpo per il Torino sono di circa 10-15 milioni di euro. Vista la scadenza al 30 giugno 2025, potrebbe pure calare le proprie pretese economiche, l’Arsenal. A puntare su Jorginho anche il Bologna, in ogni caso, che è a caccia di un nuovo regista per la formazione di Vincenzo Italiano.