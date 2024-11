ADL accontenta Conte: firma a gennaio, colpo da 20MLN

Conte lo vuole fortemente. Aurelio De Laurentiis, imparata la lezione, è pronto ad accontentare il suo allenatore nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, incurante della concorrenza che c’è sul calciatore, il presidente del Napoli sarebbe pronto a presentare una prima offerta per il calciatore così da chiudere difatti subito la pratica. Ovviamente questo scenario è più semplice a dirsi che a farsi, ma gli ottimi rapporti tra le parti potrebbero decisamente avvantaggiare il club partenopeo, che sarebbe sulle tracce del calciatore già da diverso tempo.

Gennaio potrebbe dunque segnare la fine di una serie infinita di corteggiamenti, a patto che però la situazione non si ribalti da un momento all’altro.

ADL accontenta Conte: la squadra è ora al completo

Parlare di calciomercato sembrerebbe essere prematuro, ma non per il Napoli, che a quanto pare starebbe già iniziando a studiare la strategia migliore per rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo ha un nome e tre colori: lo scudetto.

In teoria, valutando l’andazzo di questo primo trimestre di stagione, potremmo dire che la formazione partenopea è già forte e competitiva di suo, anche se è nelle idee dell’allenatore salentino compiere comunque qualche accorgimento. Attenzione, questo non significa andare a stravolgere completamente gli equilibri di formazione ed equilibrio della squadra, ma andare semplicemente a “diluire” il tutto con tasselli che a lungo andare potrebbero tornare più che utili. A fronte di questo il salentino avrebbe fatto un nome in particolare alla dirigenza partenopea per manna, giocatore già nei radar del direttore sportivo Giovanni Manna e che De Laurentiis sarebbe pronto a portare in azzurro.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di areanapoli.it, il Napoli sarebbe pronto a presentare una prima offerta ufficiale al Parma per Ange-Yoan Bonny, in un’operazione che potrebbe rivedere più la prossima estate che l’imminente calciomercato di riparazione, anche se non sono da escludere colpi di scena.

Napoli: affare da 20MLN di euro

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante del Parma è da sempre un pallino del triumvirato partenopeo, che si è deciso a muovere i primi passi per portare in azzurro il francese. Stando ai colleghi di areanapoli.it, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe pronta un’offerta da 20 milioni di euro per Bonny, che con ogni probabilità verrà però rifiutata dal club parmense.

Stando alle ultime notizie, infatti oltre a non prendere assolutamente in considerazione la possibilità di lasciar partire il 2003 a gennaio, condizione comunque già accettata dal Napoli, il Parma potrebbe arrivare a chiedere fino a 25 milioni di euro per il giocatore, cifra alla quale De Laurentiis potrebbe avvicinarsi con l’inserimento di qualche contropartita o bonus. Staremo a vedere, con il dado che oramai potremmo dire essere tratto.