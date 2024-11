Cambia il futuro di Osimhen: Napoli in allerta, svelata la destinazione

Quale sarà il futuro di Osimhen? Ci sono nuove rivelazioni sull’attaccante nigeriano che è pronto al grande salto in vista della prossima stagione. A gennaio può arrivare già la svolta, ecco tutti i dettagli.

Nulla è certo quando si parla di Osimhen. L’attaccante, che sarebbe dovuto andare in una big europea nel corso del mercato estivo, adesso si ritrova al Galatasaray. Ecco perché quando si parla del suo futuro tutto è sempre incerto.

Intanto, escono fuori nuovamente delle indiscrezioni interessati che riguardano il destino del calciatore che sta stupendo nel campionato turco. Gli occhi delle big sono su di lui con alcune società pronte ad approfittare dei contrasti fra il giocatore ed il Napoli, ancora detentrice del cartellino di Osimhen.

In netto anticipo rispetto alla tabella di marcia, questa volta gli agenti del giocatore sono a lavoro per trovare un’altra squadra per Victor Osimhen che di sicuro non proseguirà la sua avventura in Turchia.

Al di là dei tentativi da parte del Galatasaray, che intende prendere dal Napoli il nigeriano anche grazie alla complicità di Mertens, che è pronto a convincere Osimhen a rimanere ad Istanbul, ci sono delle nuove indiscrezioni di mercato che riguardano la prossima big che è pronta a trattare il giocatore.

Chi vuole prendere Osimhen?

Oltre a Psg, Chelsea ed Arsenal, un’altra società si è aggiunta alla lista delle pretendenti per Osimhen. Gli agenti del nigeriano sono in azione per strappare l’accordo e trovare una destinazione adeguata al giocatore.

Non si tratta del Manchester United, che aveva offerto al Napoli uno scambio con Zirkzee. A sorpresa, infatti, il calciatore attraverso alcuni intermediari di mercato è stato proposto anche ad un’altra big del calcio europeo.

A fare il punto della situazione è la redazione di AreaNapoli.it che ha fornito dettagli ai tifosi sull’ipotesi suggestiva da parte dei dirigenti che sono pronti a prendere dal Napoli e portare al Real Madrid Osimhen.

Osimhen al Real Madrid?

Alla ricerca di una punta centrale, il Real Madrid sta valutando con estrema attenzione la candidatura di Victor Osimhen. Attraverso alcuni intermediari l’attaccante si sarebbe proposto ai Blancos che potrebbero tentare l’affondo per prendere il giocatore che ha un prezzo variabile.

A gennaio, infatti, c’è una clausola nel contratto di Osimhen da ben 81 milioni di euro. A giugno, invece, l’attaccante può essere preso per 75. Adesso non resta che attendere la decisione della squadra spagnola, che potrebbe completare un super tridente con Mbappé e Vinicius insieme ad Osi.