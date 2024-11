Cessione a gennaio: il Napoli compra il sostituto di McTominay

Il Napoli non si ferma a quello che è stato il calciomercato importantissimo dell’ultima estate. A gennaio si vedrà ancora qualche cambio.

Il centrocampo del Napoli si è sistemato ma c’è una cessione che potrebbe far cambiare le cose e che porta alla scelta, inevitabile a quel punto, di piazzare il grande colpo per il sostituto di Scott McTominay.

Dominante a ridosso dell’area di rigore il centrocampista che, salutando il Manchester United, ha portato non pochi rimpianti in Premier League per chi non ha sfruttato l’occasione. Stesso McTominay sul quale hanno rimpianti sia dal Manchester United stesso, che lo rivorrebbe, che dagli altri club inglesi che non hanno “approfittato” dell’operazione low cost – per gli standard di Premier League, sia chiaro – che ha visto poi il Napoli protagonista del grande colpo sullo scozzese.

Calciomercato: scelta obbligata sul sostituto di Scott McTominay

Che il Napoli abbia piazzato un colpo importante ad agosto, è fuori discussione. Adesso, però, il Napoli stesso deve fare i conti con la cessione, che obbliga Giovanni Manna a piazzare un altro colpo, con beffa alle rivali italiane, per quanto riguarda la posizione da sostituto diretto di Scott McTominay.

Perché, nella rosa a disposizione di Antonio Conte, c’è uno di quei calciatori che ha manifestato, senza troppi giri di parole, la volontà di giocare di più e non è da escludere che lo possa fare lontano dal Napoli.

Si tratta di Jack Raspadori che, secondo Il Mattino, ricoprendo un ruolo da alter-ego dello scozzese, lascerebbe un “buco” all’interno della rosa del Napoli, in caso di cessione. Buco da colmare con un altro grande colpo, anche in vista del futuro e della possibile Champions League che sarà, da giocare, per gli azzurri. E questo, potrebbe arrivare dalla Serie A, per uno dei calciatori della nostra Nazionale italiana.

Cessione del Napoli: la destinazione in Serie A

La destinazione potrebbe essere in Serie A per Giacomo Raspadori, calciatore che piace al Milan e alla Juventus. Qualora dovessero arrivare i 30 milioni che il Napoli chiede, come minimo per la sua cessione, allora a De Laurentiis poco importerà se rinforzerà una rivale. Lo stesso Raspadori fu preso da Giuntoli ai tempi del Napoli, che vorrebbe riportarlo nei suoi uffici per la firma sul contratto con la Juventus.

Chi prende il Napoli come sostituto di McTominay? C’è un’ipotesi

C’è un’ipotesi, molto concreta, che vede il Napoli prendere uno di quei calciatori tra gli oggetti del desiderio di mezza Serie A. Garantirebbe Luciano Spalletti che è innamorato letteralmente delle sue qualità, come più volte ribadito. Si tratta infatti di Daniel Maldini, calciatore che arriverebbe al Napoli per giocare in quella posizione di campo a ridosso di Lukaku, come primissima alternativa di McTominay e al posto di Raspadori, dando oltretutto la possibilità allo scozzese di riposare, nelle rotazioni di Conte.