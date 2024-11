Conte-Napoli, spunta un patto segreto: ultimatum ai giocatori

Il Napoli di Antonio Conte è al comando della classifica di Serie A ma le difficoltà sono dietro l’angolo: spunta un patto segreto.

I partenopei hanno fame di vittoria e di prendersi tutto ciò che lo scorso anno è mancato e per questo motivo a inizio stagione De Laurentiis ha deciso di affidarsi a un tecnico vincente e capace di cambiare radicalmente i percorsi, spazzando via ogni incertezza e riportando voglia di essere i migliori. Ora il Napoli è al primo posto in classifica e non intende mollare un centrimetro anche se le difficoltà sono ormai pronte a dar fastidio.

Il futuro del Napoli passa dai prossimi impegni che non potranno essere sbagliati dalla squadra che ora vuole confermarsi come favorita assoluta per la vittoria dello Scudetto.

Napoli, spunta un patto tra Conte e la squadra

Le prossime partite del Napoli decideranno realmente a che punto è la squadra di Conte e se può puntare ad ambizioni realmente di primo livello o se dovrà accontentarsi di lottare per obiettivi secondari.

Vincere a Napoli e con il Napoli è estremamente difficile, lo sanno tutti gli allenatori che negli ultimi anni sono passati per la società partenopea e si sono messi a lottare per provare a riportare trofei anche nel Sud dell’Italia dopo il dominio ultraventennale delle squadre del Nord.

Secondo le ultime notizie, in casa Napoli è stato stipulato un patto tra Antonio Conte e la squadra in vista del futuro del club e degli obiettivi da raggiungere.

Cena “Scudetto” in centro a Napoli

Il Napoli volerà a Torino domenica pomeriggio per la sfida ai granata di Paolo Vanoli che al momento sono in difficoltà e non riescono a perseguire gli obiettivi che potevano essere alla portata, anche a causa dell’infortunio di Duvan Zapata che ha fortemente condizionato le sorti dell’attacco e quindi della squadra.

Conte si presenterà a Torino – dove lo scorso anno era presente in tribuna per la sonora sconfitta degli azzurri che lo aveva convinto poi a firmare – con il solito 11 visto in campo fino ad ora, ma con un patto “Scudetto” siglato a cena con tutta la squadra.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, la squadra e lo staff di Conte si sono ritrovati in centro a Napoli a mangiare sushi per compattarsi ancora di più verso un futuro che sarà molto complicato perché si entrerà nel vivo della situazione.

Torino e Lazio per la svolta decisiva

Il Napoli nei prossimi 10 giorni affronterà tre sfide complicatissime: prima contro il Torino di Paolo Vanoli per rinforzare la solidità in vetta alla classifica e poi prima in Coppa Italia contro la Lazio, all’Olimpico, per perseguire un altro piccolo sogno nel cassetto, e di nuovo contro i biancocelesti, ma al Maradona, in campionato.

Tre partite che diranno chi è per davvero il Napoli e quali sono le sue reali ambizioni: se dovesse vincerle tutte sarebbe apoteosi azzurra e lo Scudetto non sarebbe più una speranza ma un vero obiettivo.