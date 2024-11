Il Napoli tenta la Juve con lo scambio: l’affare si chiude a gennaio

Il Napoli prova a “tentare” Giuntoli e la Juventus con lo scambio, secondo quel che si racconta per l’affare di calciomercato a gennaio.

Non è da escludere tale ipotesi, come fanno sapere da uno dei principali quotidiani italiani perché, come fa sapere Tuttosport, la Juve non ha i soldi per finanziarsi il colpo. Un colpo che però vorrebbe, appunto, dal Napoli e che gli azzurri accetterebbero solo alle proprie condizioni.

C’è un calciatore che Antonio Conte avrebbe indicato a Giovanni Manna, dalla Juventus e che lo stesso Manna ha seguito con molta attenzione nella sua precedente esperienza in bianconero. Si tratta di uno di quei calciatori che, tra alti e bassi vissuti a Torino con la Juventus, potrebbe fare al caso del Napoli per ritrovarsi poi a conquistare anche un posto fisso nella Nazionale di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli: scambio con la Juve, la contro-proposta

Il tema caldo in casa Napoli si infiamma, in realtà, in quelle che sono le recenti dichiarazioni di uno dei calciatori azzurri sul quale non si esclude una cessione, anche se poi con destinazione in una rivale storica come la Juventus.

Ma a quel punto, in caso di cessione alla Juve che gli azzurri tendono sempre ad evitare, proprio per non rinforzare una rivale storica, Manna potrebbe piazzare la beffa con contro-proposta ai bianconeri.

Uno dei calciatori legatissimo ai colori della Juve potrebbe finire al Napoli, seguendo le orme proprio di Manna e di Antonio Conte, considerando che quest’ultimo ha fatto la storia della Juventus stessa. Il percorso, finendo al Napoli, potrebbe essere replicato da chi ha passato una vita in bianconero, considerando la sua crescita sin dalle giovanili, con la maglia della squadra piemontese.

Dalla Juve al Napoli e viceversa: la notizia sullo scambio

Si aprirebbe con lo scambio, l’ipotesi di vedere Giacomo Raspadori alla Juventus e Nicolò Fagioli al Napoli. Quest’ultimo è il preferito di Antonio Conte che andrebbe a sostituire McTominay con un calciatore di enormi qualità, ma con caratteristiche diverse da quelle dello scozzese.

Il motivo dell’affare dalla Juve che vuole piazzare il Napoli

Per quanto riguarda la trequarti, il Napoli cerca i gol che non trova, oltre McTominay. Difficile vedere in rete i centrocampisti, con Anguissa e Lobotka che non sono proprio dei bomber e portatori di “bonus” al Fantacalcio. Al contrario, giocatori come Fagioli, così come l’altro calciatore seguito dal Napoli che è Daniel Maldini, potrebbero portare quel qualcosa in più che manca al Napoli. E Conte, non scegliendolo mai tra le rotazioni di formazione, non vede proprio nell’ex Sassuolo. Lo scambio tra Juventus e Napoli accontenterebbe tutti: società, allenatori e giocatori coinvolti.