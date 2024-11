Scambio per Osimhen, 30MLN più il bomber: beffata mezza Serie A

Il futuro di Victor Osimhen tiene ancora il Napoli con il fiato sospeso e può portare grandi somme di denaro e una rosa migliore.

L’attaccante nigeriano la scorsa estate ha fatto di tutto pur di essere ceduto e alla fine, dopo la chiusura del mercato in Serie A e in tutti i maggiori campionati europei, ha scelto di accettare le lusinghe del Galatasaray per giocare e mettersi in mostra in un altro campionato e non restare fermo in attesa di gennaio.

Osimhen al Galatasaray sta facendo benissimo e per questo può cambiare in positivo il suo futuro e quello del Napoli: è pronta la cessione con lo scambio.

Calciomercato Napoli: cessione definitiva per Osimhen

Il Napoli vuole cedere Victor Osimhen a titolo definitivo e ora sembra essere molto sicuro di questa situazione. Prima della cessione in prestito in Turchia si è arrivati all’accordo per un altro rinnovo di contratto che ha permesso di abbassare il valore della clausola rescissoria e ora cambia tutto.

I gol di Osimhen con il Galatasaray hanno permesso fino ad ora ai turchi di andare avanti sia in Europa League che in campionato, sognando di vincere ancora un trofeo importante. A gennaio non si muove, lo ha ribadito anche il calciatore ma intanto sono partite le trattative per l’estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, Osimhen può lasciare il Napoli a titolo definitivo ma con lo scambio.

Scambio per Osimhen: c’è il Manchester United

Il Manchester United di Ruben Amorim vuole Victor Osimhen per la prossima stagione. Il tecnico portoghese è abituato a un centravanti come Vyktor Gyokeres e ora con i Red Devils avrà a disposizione Hojlund e Zirkzee ma per la prossima stagione vorrebbe un ariete come il nigeriano.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Manchester United ha già contattato il Napoli per proporre uno scambio con Osimhen. Aurelio De Laurentiis gradirebbe il pagamento della clausola rescissoria da 75-80 milioni di euro (ancora da verificare il valore reale) ma deciderà Antonio Conte come sarà meglio muoversi.

Il Manchester United offre soldi più Joshua Zirkzee per arrivare a Victor Osimhen. Un’offerta molto ghiotta che potrebbe cambiare radicalmente il modo di fare mercato del club azzurro.

Soldi più Zirkzee per Osimhen

Il calciomercato del Napoli della prossima stagione dipenderà sia dalla cessione di Osimhen che dagli altri movimenti che possono esserci in uscita, ma l’arrivo di Zirkzee potrebbe garantire la presenza di un grandissimo attaccante a disposizione di Conte.

Il Napoli è aperto allo scambio per Osimhen ma chiede anche 30 milioni di euro più il cartellino dell’ex Bologna per arrivare a una cifra vicina a quella della clausola rescissoria.