Accelerata improvvisa, fumata bianca vicina: firma subito col Napoli

L’ottimo rendimento del giocatore avrebbe portato il Napoli a stringere i tempi per cercare di blindarlo ed anticipare la concorrenza.

L’immediata disponibilità riscontrata dall’altro lato avrebbe dato un accelerata importante ai discorsi, che a quanto pare potrebbero presto arrivare anche alle loro battute finali. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché da un momento all’altro le cose potrebbero cambiare se dovesse nascere qualche problema, o incomprensione, fra le parti, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che vede come meta finale la firma sul rinnovo di contratto con il Napoli.

Accelerata improvvisa: firma subito con il Napoli

Il Napoli ha intenzione di creare una squadra forte e competitiva per il futuro, partendo dalle fondamenta, ovvero dai protagonisti dell’ultimo scudetto. Ed è per questo motivo che la dirigenza partenopea avrebbe già da adesso intrapreso una serie di dialoghi per i rinnovi di contratto di chi due anni fa ha scritto la storia di questa società.

Ovviamente “tra il dire e il fare ci passa di mezzo il mare“, ma l’impressione è che la coppia De Laurentiis-Manna sia a metà dell’opera, complice l‘importante accelerata che potrebbe permetterle di depennare dal proprio taccuino un’altra questione che sembrava potesse creare qualche problema. Così alla fine non è stato, con le parti che si sono immediatamente venute incontro considerata la voglia di continuare insieme lasciandosi alle spalle i problemi della passata stagione ma soprattutto tutte quelle fastidiosi voci di calciomercato riguardanti il futuro del calciatore.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il legame tra Mathias Olivera ed il Napoli si potrebbe rafforzare nelle prossime settimane, con un rinnovo di contratto che potrebbe andare a premiare l’ottimo avvio di stagione del terzino uruguaiano, diventato oramai uno degli imprescindibili della formazione di Antonio Conte.

Rinnovo con il Napoli: i dettagli

Sembrerebbe essere dunque una mera questione di tempo il rinnovo di Mathias Olivera con il Napoli, visto che i dialoghi tra le parti viaggerebbero talmente spediti al punto che l’uruguaiano sarebbe disposto a firmare addirittura un contratto in bianco pur di continuare a vestire la maglia azzurra.

Così (ovviamente) non sarà, con De Laurentiis che anzi è rimasto particolarmente colpito dalla disponibilità del calciatore, considerate le recenti trattative per i rinnovi di contratto. Questo ha dato inevitabilmente un’accelerata importante alle trattative, con Olivera ed agenti che non hanno avanzato chissà che pretese al club, che a sua volta ha cerchiato di “premiare” questo atteggiamento rivedendo la propria offerta. A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Napoli e giocatore dovrebbero trovare l’accordo definitivo sulla base di un rinnovo di contratto fino al 2029 (l’attuale ha scadenza nel 2027) con tanto di adeguamento dell’ingaggio.