Infortunio e tempi lunghi: due titolari saltano campionato e Coppa Italia

L’infortunio porta a saltare sia campionato che Coppa Italia, per due dei titolari in vista di Lazio-Napoli.

Nel corso della prossima settimana c’è una delle gare più importanti della stagione per il Napoli se si considera che, senza coppe, quella della Coppa Italia è un’occasione da non sciupare per Antonio Conte e i suoi, perché vincere un trofeo al primo anno è sempre un grande traguardo.

Figurarsi per il Napoli che, sotto la scorsa gestione con Garcia, Mazzarri e infine Conte, si è ritrovata in una situazione più che disastrosa e punta a vincere, in questa stagione. Se non il sognatissimo Scudetto, quantomeno la Coppa Italia, che può considerarsi – a differenza del titolo del campionato, appunto – un obiettivo di stagione vero e proprio. Un doppio infortunio anticipa quelle che saranno le scelte obbligate, in caso di doppio forfait, in Lazio-Napoli.

Infortunio e Coppa Italia a rischio: doppio forfait in Lazio-Napoli

Si sfideranno Lazio-Napoli in quella che è la sfida valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, nel corso della prossima settimana. Chiaro è che prima c’è il Torino, ma il Napoli un po’ di attenzione la porta anche alla sfida di Coppa Italia, che vivrà all’Olimpico.

Ne è una prova la situazione che potrebbe portare Antonio Conte ai cambi del turn-over, proprio per evitare quella che è la preoccupazione sull’infortunio. Tra le ipotesi c’è Neres titolare, con Kvara fuori. Da capire se col Torino o poi con la Lazio, nel dubbio che vede il ballottaggio aperto. Ma non è da Napoli che arriva la situazione legata al doppio infortunio.

Nella settimana che finisce e porta poi a Lazio-Napoli, gara importantissima per Conte e i suoi, la notizia sul doppio infortunio che vede l’assenza possibile sia in campionato che in Coppa Italia per due titolari di Baroni.

Coppa Italia e campionato: due assenze, i tempi di recupero

I tempi di recupero sul doppio infortunio, in casa biancoceleste, potrebbero portare all’assenza di due calciatori in Lazio-Napoli. Secondo quanto viene svelato da Formello, nel corso di questa giornata, sia Vecino che Dia potrebbero non giocare contro il Napoli in Coppa Italia e neppure la sfida in questo week-end, nel campionato, che vede la Lazio inseguire il primo posto occupato dal Napoli. I tempi di recupero interessano al Napoli perché potrebbero vedere i calciatori saltare i prossimi impegni, senza dimenticare che l’altra domenica arriverà di nuovo la Lazio, al Diego Armando Maradona, per gli azzurri.

Le probabili rotazioni tra Torino e Lazio di Conte

In ogni caso, l’infortunio di Dia e Vecino, non cambia le idee di Conte che, tra Lazio e Torino, farà qualche cambio. Si vedrà quasi sicuramente Rafa Marin, che potrebbe giocare una delle due sfide, più probabile quella in Coppa Italia. Rischia di non vedersi proprio Juan Jesus, con Buongiorno al quale saranno chiesti gli straordinari. Tra le rotazioni si vedranno Neres, Ngonge, Simeone e Raspadori.