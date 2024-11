Napoli: è finita con Kvaratskhelia, chiudono lo scambio

Il Napoli è in azione ed è già a lavoro per sostituire Kvaratskhelia: ecco nuovi aggiornamenti sull’ipotesi di scambio che Manna è pronto a chiudere.

Kvaratskhelia sta diventando un caso: le questioni extra campo, relative al rinnovo con gli azzurri, rischiano di compromettere il suo rendimento. Già contro la Roma ha fatto discutere e non poco la reazione del georgiano, che nel momento della sostituzione è apparso assai infastidito.

E in attesa della risposta dell’entourage alla proposta di rinnovo da parte del Napoli, ecco nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che può essere una pedina di scambio per la società di Aurelio De Laurentiis.

Cicerone diceva: “La storia è maestra di vita”. Ecco perché guardando indietro, il Napoli non vuole commettere lo stesso errore fatto con Victor Osimhen.

Grazie anche al contratto in scadenza a a giugno 2027, il club sta gestendo nel migliore di modi la situazione legata al futuro di Kvaratskhelia. C’è già un piano B da parte della società azzurra, nel caso in cui il georgiano non dovesse firmare il rinnovo di contratto.

Scambio per Kvara: il Napoli pronto a chiudere, i motivi

Dubbi e perplessità sul futuro a Napoli di Kvaratskhelia. Ieri Conte, in conferenza stampa, ha affrontato l’argomento relativo alle prestazioni del georgiano, che contro la Roma ha deluso e non poco i tifosi.

L’allenatore ha provato a spegnere le polemiche anche se in società il tema continua a tenere banco. Secondo le ultime notizie riportate dall’edizione odierna di Repubblica, c’è un problema legato al rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli ed è quello sul valore della clausola rescissoria.

De Laurentiis non molla ed è pronto al piano B nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca sull’affare. Il presidente azzurro è pronto a prendere un vecchio pallino che, destino vuole, può arrivare proprio grazie a Kvara.

Chiesa al posto di Kvaratskhelia: nuovo asse con il Liverpool?

Che Federico Chiesa sia un pallino di Manna è facile da sapere. Il direttore degli azzurri già l’estate scorsa ha provato ad imbastire una trattativa con la Juventus per l’arrivo dell’esterno che piace molto anche ad Aurelio De Laurentiis.

L’idea di acquistarlo non è svanita del tutto soprattutto dopo i problemi legati al rinnovo di Kvaratskhelia che, a questo punto, può finire sul mercato e andare anche al Liverpool che in cambio può offrire al Napoli soldi e Federico Chiesa.