Conte avvisa De Laurentiis, ultimatum sul futuro: “Meglio che lo sappia”

Il Napoli vince anche contro il Torino e si tiene stretta la vetta della classifica ma Conte ha già un messaggio molto forte per De Laurentiis.

Gli azzurri sono riusciti a imporsi 0-1 con un gol di Scott McTominay che è riuscito bene a sfruttare un pallone servito perfettamente da Kvaratskhelia che ha cambiato il film della partita. Poi il Napoli si è mostrato nuovamente molto solido in difesa e ha rischiato poco quanto nulla contro i granata.

Gli obiettivi del Napoli di Antonio Conte sono ben chiari sin dall’inizio della stagione e ora stanno pian piano iniziando a prendere forma e possono diventare realtà con il passare delle settimane e delle partite vinte.

Napoli ancora in vetta: Conte pensa già al futuro

Il futuro del Napoli sembra già ben delineato. In estate c’è stata una mini rivoluzione ma il tecnico ha ribadito più e più volte che la squadra non è ancora completa per ridurre al minimo il gap con tutte le altre e che c’è bisogno di grandi rinforzi.

L’ennesima vittoria del Napoli con un nuovo clean sheet è stata fondamentale per rinsaldare il primo posto ma Conte non è felicissimo di tutto quello che ruota intorno all’ambiente azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte resta ben saldo al primo posto in classifica ma per il futuro ci sono ancora dei punti interrogativi che il tecnico vuole mettere subito in chiaro.

Conte manda un messaggio chiaro a De Laurentiis

Il Napoli può vincere lo Scudetto? Di certezze ad oggi non ce ne sono. La squadra è al primo posto da diverse settimane e vuole mantenere questo ritmo per lungo tempo, provando a sognare la vittoria del campionato dopo appena un anno dall’approdo del nuovo allenatore sulla panchina.

Dopo la partita tra Napoli e Torino, Antonio Conte in conferenza stampa ha mandato un messaggio chiaro e netto al presidente De Laurentiis.

“Vedendo un po’ le altre squadre come si sono attrezzate anche per le coppe, noi se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa l’anno prossimo è una rosa da rafforzare, lo deve sapre il presidente“. Parole che riguardano già il futuro e la prossima stagione e che mandano un segnale di sfida al presidente azzurro.

Conte vuole un Napoli più profondo: due colpi a gennaio?

“Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento, dobbiamo continuare a lavorare“, ha concluso Conte parlando del mercato del Napoli e delle richieste indirette fatte al presidente De Laurentiis su come andrà migliorata la rosa a gennaio e nella prossima estate.

Per il calciomerato di gennaio il Napoli potrebbe acquistare altri due giocatori. Manna sta seguendo un nuovo difensore centrale e un nuovo esterno di fascia che potrebbero garantire ulteriore qualità e quantità alla rosa attuale.