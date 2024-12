Il Napoli ha già rimpiazzato Kvaratkshelia: colpo dalla Premier

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di piegarsi alle richieste di rinnovo di Kvaratskhelia, anche perché il bene del Napoli viene prima di tutto. Sempre.

A fronte di questo il presidente partenopeo si stare cominciando a muovere di conseguenza avendo avvertito il pericolo di poter far arenare questa trattativa. Le parti sarebbero ancora troppo distanti nella domanda e nell’offerta, e l’impressione è che nessuna delle due voglia fare un passo verso l’altra. Questo potrebbe stare a significare che forse non c’è davvero tutta questa volontà di andare avanti insieme, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Premier League il prefetto rimpiazzo di Khvicha Kvaratkshelia.

Il Napoli ha già rimpiazzato Kvaratkshelia

Il futuro di Khvicha Kvaratkshelia sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. Nonostante vadano avanti ad oltranza i discorso per il suo rinnovo di contratto con la formazione partenopea, il georgiano lo potremmo quasi definire addirittura un ex per quello che si starebbe registrando in questi giorni.

Oltre all’incredibile difficoltà che le parti starebbero riscontrando nel trovare un punto di incontro, c’è un Napoli stufo che si sarebbe addirittura iniziato a guardare intorno in vista della prossima stagione, quando con ogni probabilità Kvaratkshelia non vestirà più la maglia azzurra. Superare ed affrontare un addio del genere non sarà così semplice, ed è per questo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe rimboccato le maniche sin da subito, individuando in un campione della Premier League il profilo perfetto che non farà rimpiangere il georgiano.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, più di un pensierino per Federico Chiesa il Napoli ce lo starebbe facendo. Ovviamente ogni discorso con il Liverpool verrà rimandato alla prossima estate di calciomercato, ma mettere sin da subito delle basi solide per quando poi sarà permetterebbe al club partenopeo di ritrovasi eventualmente a metà dell’opera, mica male se si considera la forte concorrenza, italiana e non, sul calciatore.

Colpo dalla Premier League per il Napoli

Il Napoli ha posato gli occhi su Federico Chiesa. Il figlio d’arte farebbe ritorno in Serie A, sponda azzurra, solo nel momento in cui Khvicha Kvaratkshelia dovesse lasciare la squadra. Nulla di più si sa in merito al futuro del georgiano, motivo per il quale la situazione potrebbe anche alla fine avere una piega negativa, anche se Manna e De Laurentiis non avrebbero alcuna intenzione di farsi trovare impreparati.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, non sono da escludere novità importanti già nelle prossime settimane, con il Napoli che si muoverà in maniera concreta una volta capito il da farsi con Kvaratkshelia ed agente. Staremo a vedere.