Napoli, è fatta per il difensore: affare sbloccato

Al Napoli di Antonio Conte manca davvero un ultimissimo tassello per ritenersi definitivamente completo in vista del rush finale per lo scudetto.

Questo è ovviamente il difensore centrale, visto e considerato che oltre alla coppia Rrahmani-Buongiorno il salentino non prenderebbe in considerazione praticante nessuno per la sua formazione titolare. In Coppa Italia contro la Lazio nei due di difesa potrebbe essere schierato Rafa Marin, che avrà davvero a disposizione l’ultimissima chance per far ricredere Conte.

Lo spagnolo potrà anche esprimere il suo calcio migliore, ma nel prossimo calciomercato invernale il Napoli un difensore lo farà comunque, come confermano anche le ultime notizie che parlerebbero addirittura di operazione sbloccata.

Napoli, affare sbloccato: ecco il nuovo difensore di Conte

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a gennaio andrà a rinforzarsi con l’innesto in rosa di un nuovo difensore centrale. Nonostante la formazione di Antonio Conte non abbia impegni in Europa, la coppia formata da Rrahmani e Buongiorno non può reggere questi ritmi, e queste prestazioni, fino alla fine della stagione. È fisiologico.

A fronte di questo la dirigenza partenopea si sarebbe messa alla ricerca di un profilo che possa fare al caso del salentino, riempiendo il proprio taccuino con nomi sia esperti che di prospettiva. Considerando l’età media piuttosto bassa della squadra, rispetto a quelle delle rivali, il Napoli si può anche permettere di andare a puntare su un profilo un pochino più anziano, così da affiancarlo ad Alessandro Buongiorno permettendogli di completare nel migliore dei modi il suo processo di crescita (e di consacrazione).

Ed è proprio per questo, riportano i colleghi di Sky Sport, che il Napoli avrebbe messo gli occhi su Danilo della Juventus, profilo esperto con il quale Antonio Conte gradirebbe lavorare. L’arrivo in azzurro del brasiliano è però strettamente legato alla Juventus, che prima di lasciarlo andare avrebbe intenzione di sostituirlo, discorso che a quanto pare sarebbe in una fase piuttosto avanzata.

È fatta per il difensore: Conte sorride

La Juventus regala a Thiago Motta un nuovo difensore centrale ed Antonio Conte sorride. Sì, perché con quest’operazione la Vecchia Signora potrebbe dare il definitivo via libera all’uscita di Danilo in direzione Napoli.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che si sia sulla buona strada per vedere il brasiliano vestire azzurro, visto che nel prossimo calciomercato invernale la dirigenza bianconera dovrebbe puntare su uno fra David Hancko, Antonio Silva e Sam Beukema per liberare una volta e per tutte Danilo, con il Napoli che nel frattempo starebbe fiutando l’affare.