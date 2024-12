Napoli, si blocca il rinnovo di Meret: c’è un problema

Non solo Kvara, a Napoli c’è un’altra preoccupazione che riguarda Alex Meret. Ecco le ultimissime sul futuro del portiere.

Cosa sta succedendo ad Alex Meret?

C’è un problema per quanto riguarda il futuro dell’estremo difensore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. L’agente, in contatto con gli azzurri per il prolungamento, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

C’è una richiesta troppo elevata, da parte del giocatore, che riguarda l’ingaggio. Ecco tutti i dettagli svelati dall’edizione odierna de Il Mattino che ha fornito nuovi aggiornamenti in merito a questa trattativa e al futuro del portiere, che può essere ancora in Serie A.

Ancora tutto fermo per il rinnovo con il Napoli di Alex Meret. L’estremo difensore, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ha ricevuto già delle telefonate da parte di altre squadra che hanno chiesto informazioni a Pastorello.

Il classe 1997 continua ad interessare ad altre società, che sono pronte a prendere Meret a parametro zero. Il calciatore, che in questa prima parte di campionato è stato il titolarissimo della squadra di Conte, ha giocato un totale di 11 partite fra campionato e Coppa Italia con ben sette clean sheet.

Sono solo otto le reti subito dal giocatore, che saltato tre partite da settembre ad ottobre a causa di un infortunio agli adduttori accusato contro la Juventus. Nonostante l’interesse di altre squadre, resta ferma la volontà di Meret di trovare un accordo con il Napoli per il rinnovo.

Rinnovo Meret Napoli: cosa sta succedendo

Conte ha deciso di puntare con forza sul portiere, che era reduce da un anno di critiche dopo la passata stagione. Sin dall’inzio del suo percorso in azzurro, l’allenatore ha mostrato grande fiducia sull’estremo difensore.

C’è la volontà, dunque, da parte delle parti in causa di trovare un accordo per il rinnovo. L’offerta del Napoli è di un rinnovo per 4 anni a 3 milioni netti a stagione più bonus. Una proposta che non convince del tutto il giocatore.

Meret Napoli: la decisione del club sul rinnovo

C’è ancora distanza, dunque, fra domanda e offerta. Da parte del Napoli, la proposta di 4 anni a 3 milioni a stagion, fatta recapitare a Meret, non è negoziabile. Ecco perché le parti dovranno riaggiornarsi. C’è l’intenzione di non andare al muro contro muro.

Intanto, Pastorello si sta già guardando intorno per capire se ci sono i margini per far gudagnare di più al suo assistito, portando via da Napoli Meret che interessa in Italia soprattutto all’Inter, per il dopo Sommer. C’è attesa, dunque, riguardo la risposta che il giocatore dovrà dare al Napoli con l’obiettivo della società azzurra di formalizzare tutto entro fine 2024.