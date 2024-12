Conte l’ha bocciato, il Napoli lo sostituisce: colpo dalla Spagna

Con la bocciatura di Antonio Conte il Napoli avrà da fare un colpo in entrata in più nel prossimo calciomercato invernale.

Ovviamente da qui a gennaio tante cose potrebbero cambiare, ma il salentino non sembrerebbe essere per nulla soddisfatto del rendimento di un giocatore che lui stesso ha voluto in azzurro. Nonostante le tante opportunità che gli sono state concesse, l’esterno ha puntualmente deluso le aspettative facendo perdere la pazienza all’allenatore azzurro, che senza pensarci due secondi avrebbe immediatamente ordinato alla dirigenza di sostituirlo.

Detto fatto. Il direttore sportivo Manna si sarebbe messo alla ricerca di un calciatore che potesse fare al caso di Antonio Conte, individuando in Spagna l’affare giusto per il Napoli.

Il Napoli lo sostituisce dopo la bocciatura di Conte

Non è tutto oro ciò che luccica. O meglio, i panni sporchi si lavano in famiglia, ed è un po’ quello che starebbe facendo Antonio Conte a Napoli in questo periodo. Nonostante lo score positivo ed il primato in classifica, c’è qualcosa all’interno del gruppo squadra che continuerebbe a non funzionare.

Non è una questione di ambiente, né tanto meno di umori, ma propri di uomini. Da qualche mese a questa parte l’allenatore salentino starebbe infatti utilizzando sempre gli stessi uomini, quasi a non fidarsi degli altri componenti della sua rosa. E la realtà dei fatti è un po’ questa, come conferma anche la bocciatura per uno dei giocatori che lo stesso Antonio Conte ha fortemente voluto a Napoli la scorsa estate di calciomercato. Nonostante le tante occasioni avute a disposizione, l’esterno ha puntualmente deluso le aspettative del salentino offrendo prestazioni deludenti, che potrebbero costargli la permanenza in azzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare Napoli già nel prossimo calciomercato invernale, sia per via di un feeling mai realmente sbocciato con Antonio Conte, sia perché il club partenopeo avrebbe individuato in Spagna il giocatore col quale andarlo a sostituire.

Napoli, colpo dalla Spagna

Nonostante i pronostici dicessero tutt’altro, nel prossimo calciomercato invernale il Napoli potrebbe prendersi nuovamente la scena. Oltre a fare un difensore centrale, complici i discorsi relativi al futuro di Leonardo Spinazzola, il club partenopeo potrebbe regalare ad Antonio Conte anche un nuovo esterno di difesa.

Il nome, considerato il momento complicato che starebbe vivendo in Spagna, sarebbe quello di Ricardo Rodriguez, ex Milan e Torino che fino a questo momento in stagione ha collezionato appena 12 presenze con la maglia del Real Betis. A fronte di questo, scrivono i colleghi di fichajes.net, lo svizzero sarebbe in procinto di lasciare Siviglia, con il Napoli pronto a cogliere l’opportunità a sei mesi di distanza, dato che dalle parti di Castelvolturno il profilo di Rodriguez era stato valutato già in estate come opportunità a parametro zero.