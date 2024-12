Napoli: affare da 20MLN, si chiude a gennaio

Si credeva che il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli a partire dal prossimo calciomercato invernale, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il pressing del direttore sportivo Giovanni Manna, l’obiettivo di Antonio Conte avrebbe deciso di snobbare l’interesse del club partenopeo optando per un’altra, ed esotica, soluzione. Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, motivo per il quale il Napoli potrebbe da un momento all’altro rientrare nelle trattative, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che non prevede però come meta finale la Serie A, per il dispiacere di Conte che già pregustava la possibilità di creare un tridente di fuoco lì davanti.

Napoli: l’attaccante firma a gennaio

Parlare di calciomercato potrebbe sembrare essere piuttosto prematuro, ma non per il Napoli, che invece starebbe già mettendo mano alla situazione così da non farsi trovare impreparato quando sarà. Considerati gli importanti investimenti fatti in estate, l’intenzione di Conte e dirigenza è quella di compiere giusto qualche accorgimento, così da rinforzare una volta e per tutta la rosa in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo ha tre colori e si chiama scudetto.

Difesa e centrocampo sono i due reparti che sui quali il Napoli dovrà lavorare a gennaio, anche se l’allenatore salentino avrebbe fatto il nome di un’esterno d’attacco alla dirigenza partenopea. Considerati i risultati fino a qui ottenuti, Manna e De Laurentiis avrebbero iniziato a lavorare per cercare di accontentare Conte, ma ogni tentativo sembrerebbe essere risultato vano, visto che il futuro del calciatore sembrerebbe essere non solo lontano dalla Serie A, ma proprio dall’Europa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, Alberto Moleiro, giovane esterno del Las Palmas, potrebbe finire a giocare in Arabia Saudita a partire da gennaio. Nonostante il suo destino sia oramai segnato, il Napoli lo continuerebbe a monitorare a distanza, anche se non sembrerebbe possa esserci più nulla da fare.

Colpo da 20MLN: l’esterno arriva dalla Spagna

La dirigenza del Napoli potrebbe depennare una volta e per tutte il nome di Alberto Moleiro dal suo taccuino. Salvo incredibili colpi di scena, infatti, il classe 2003 dovrebbe addirittura finire a giocare in Arabia Saudita, un vero peccato considerato il valore ma soprattutto la prospettiva di un talento che avrebbe potuto dominare in Spagna ed in Europa negli anni a venire.

Fino a quando non si chiuderà quest’operazione, però, il Napoli può puntare a rientrare comunque in corsa per Moleiro, a patto che ovviamente vengano pareggiate le offerte presentate al Las Palmas da alcuni dei principali club sauditi, che sul tavolo sarebbero arrivati ad presentare anche offerte da 20 milioni di euro. Staremo a vedere.