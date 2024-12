Napoli, gesto inaspettato dei calciatori con Conte: il retroscena

Il Napoli vince anche a Torino e Antonio Conte si dice soddisfatto della prova: c’è un gesto inaspettato che stupisce i tifosi.

La capolista della Serie A continua a tenere il passo che ha stabilito diverse settimane fa e prosegue con un cammino più che positivo, continuando a vincere in maniera molto solida senza quasi mai rischiare in difesa ma allo stesso tempo provando a creare qualcosa di più in zona offensiva. La squadra inizia a girare meglio, a rendersi ancora più solida e cinica con l’obiettivo di sognare in grande di settimana in settimana sperando di poter lottare per lo Scudetto quando si arriverà al momento clou della stagione.

Il campionato del Napoli è straordinario fino a questo momento e la sensazione è che ci siano ancora degli importanti passi in avanti da poter fare che potrebbero far togliere grosse soddisfazioni a tutto l’ambiente.

Napoli vincente e convincente: Conte ha cambiato tutto

Antonio Conte ha stravolto il Napoli dal momento del suo approdo. Il calciomercato estivo ha migliorato la squadra in tutti i reparti nonostante l’addio a un bomber eccezionale come Victor Osimhen e ora il tecnico è riuscito a stravolgere tutto quello che di negativo c’era stato l’anno scorso riuscendo a ribaltare la situazione.

Il Napoli comanda la classifica di Serie A con 32 punti, con 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte ma soprattutto con una difesa estremamente solida, con appena 9 gol subiti.

Conte ha stravolto il Napoli e i calciatori in campo sono dei “soldati” per il tecnico: c’è stato un gesto che ha stupito tutti.

Il gesto dei calciatori del Napoli ha stupito tutti

Il gol di Scott McTominay ha regalato un’altra vittoria importantissima al Napoli di Antonio Conte che è riuscito a superare anche il Torino in un momento delicatissimo della stagione. Ora mancano 5 partite alla fine del girone d’andata e l’obiettivo degli azzurri è provare a mantenere la vetta della classifica provando a vincere tutte le prossime gare.

Dopo il gol di McTominay c’è stato un abbraccio collettivo tra squadra, Conte e staff tecnico che ha sorpreso in maniera positiva tutti, anche lo stesso allenatore. “Lui parla dei suoi giocatori definendoli soldati e loro ad ogni gol corrono ad abbracciare il proprio generale”, si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: proprio questo è stato il cambiamento più importante.

I tifosi del Napoli non si aspettavano questo approccio così determinante di Conte e dopo l’abbraccio di ieri si sono convinti ancora di più di poter lottare per lo Scudetto.

Napoli migliorato con Conte: i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte è migliorato nei numeri, nella classifica e nei singoli. “Tutti si aiutano, tutti corrono e rincorrono. In più c’è la crescita individuale di elementi decisivi”, conclude La Gazzetta dello Sport nella sua analisi sugli azzurri che ora sembrano un unico corpo.

Conte ha stravolto il Napoli e ora sogna di vincere: intanto manda segnali a De Laurentiis chiedendo rinforzi per migliorare ancora la rosa, a gennaio o in estate.