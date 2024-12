Triplo affare sull’asse Juventus-Napoli: accordo Giuntoli-ADL

L’asse Torino-Napoli potrebbe regalare delle bellissime ed inaspettate sorprese nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli starebbero studiando un triplo affare che vedrebbe la formazione di Antonio Conte andare a rinforzarsi con ben due giocatori della Juventus. A compiere il viaggio inverso dovrebbe invece essere uno degli esuberi della formazione del salentino, giocatore che in questo inizio di stagione è stato utilizzato veramente poco.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono da mettere d’accordo tre teste più quelle dei due club, ma l’impressione è che ci siano tutti i presupposti per definire il tutto entro gennaio.

Triplo affare sull’asse Juventus-Napoli: il primo è uno scambio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, al lavoro per cercare di rinforzare la formazione di Antonio Conte con quei tasselli che il salentino si sarebbe reso conto di aver bisogno in questo primo trimestre di stagione.

La rosa partenopea è comunque già forte e competitiva di suo, ma a gennaio è doveroso qualche accorgimento, così da limare il gap prettamente tecnico con le altre rivali allo scudetto. A fronte di questo la dirigenza napoletana si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza, individuando in due giocatori della Juventus i profili ideali sui quando andare a puntare. Ovviamente ogni discorso con la Vecchia Signora sarebbe ancora nella sua fase embrionale, ma l’impressione è che presto la situazione possa sbloccarsi, complice anche l’interesse bianconero per un giocatore di Antonio Conte.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Napoli e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nel prossimo calciomercato per imbastire uno scambio che vada bene a tutti, e che vedrebbe coinvolti Giacomo Raspadori e Danilo, due esuberi che a maglie invertite potrebbero invece tornare ad essere protagonisti.

Non c’è due senza tre

Danilo e Raspadori potrebbero essere i due giocatori coinvolti nell’affare Juventus-Napoli, ma come si suol dire in questi casi “non c’è due senza tre”. In mezzo a questa maxi operazione potrebbe finirci anche Nicolò Fagioli, un vero e proprio “desaparecido” da quando sulla panchina bianconera siede Thiago Motta.

Nonostante le qualità indiscusse, l’allenatore italo-brasiliano non sembrerebbe proprio prendere in considerazione il centrocampista azzurro nelle sue rotazioni, come confermano le continue panchine delle ultime settimane. Queste esclusioni starebbero portando Fagioli a ragionare sul suo futuro alla Juventus, col fantasma del Napoli e di Antonio Conte che potrebbe condizionarlo nella scelta finale, anche perché con il salentino il centrocampista potrebbe tornare a sentirsi importante.