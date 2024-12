Napoli, Conte compra con 30MLN: beffa Juventus

Si credeva che il calciatore potesse vestire la maglia della Juventus, ma l’ultima parola è ancora una volta spettata ad Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino sembrerebbe aver anticipato sul tempo la sua ex squadra per un obiettivo che avevano in comune, giocatore che in questa stagione di Serie A si starebbe una volta e per tutte consacrando. Ovviamente nel calciomercato mai dire mai, soprattutto se mancano le cose più importanti, le firme, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa la strada giusta, con destinazione finale Napoli per l’appunto, visto che fra le altre cose sarebbero anche state svelate le cifre finali dell’operazione.

Napoli, affare fatto: Juventus beffata

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, già piuttosto attivo nonostante manchi ancora un mese all’apertura ufficiale della prossima sessione invernale di trasferimenti. Antonio Conte vuole ricucire il tricolore sulle maglie azzurre, obiettivo oramai nel mirino ma realizzabile solo nel momento in cui si dovesse rinforzare e completare la squadra riducendo il gap, soprattutto tecnico, con le altre.

Ed è proprio per questo motivo che il salentino avrebbe presentato alla dirigenza partenopea una lista di nomi che facciano al caso suo, cerchiando col pennarello rosso un giocatore in particolare, sul quale ci sarebbe però la concorrenza di mezza Serie A, tra cui quella della Juventus. Questo non sembrerebbe aver bloccato il Napoli, che sotto traccia avrebbe conquistato un importante vantaggio nella corsa al calciatore, che a quanto pare sembrerebbe essere sempre più vicino a vestire la maglia azzurra a partire dal prossimo gennaio.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto ad affondare il colpo decisivo su Patrick Dorgu, esterno danese del Lecce che garantirebbe ad Antonio Conte muscoli, corsa e talento sulla fascia sinistra.

Conte compra con 30MLN

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio per Patrick Dorgu. Il danese è oramai un pallino di Antonio Conte, disposto a fare di tutto pur di anticipare la concorrenza e portarlo in azzurro.

Ovviamente sembrerebbe essere ancora piuttosto prematuro parlare di affare fatto, ma l’impressione è che sia davvero una questione di tempo, visto che in mattinata sarebbero anche uscite fuori le cifre dell’affare Napoli-Lecce. Stando a quanto riportato in apertura questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo dovrebbe versare nelle casse dei salentini 30 milioni di euro per Dorgu, cifra che fino a 6 mesi sembrava essere utopia, inevitabilmente lievitata per via non solo dell’ottimo rendimento del ragazzo, ma anche per le tante richieste che sarebbero arrivate per lui.