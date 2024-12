Napoli: incontro per il rinnovo, c’è la svolta di ADL

De Laurentiis vuole chiudere l’accordo: accelerata decisiva per la firma sul rinnovo. Ecco le ultimissime che arrivano da Castel Volturno.

Diversi dossier sul tavolo di De Laurentiis, alle prese con importanti trattative. Alcuni fedelissimi di Conte, protagonisti in Serie A in questa prima parte di stagione, sono a lavoro per rivedere il loro contratto con il Napoli.

Lavori in corso, dunque, in società con il presidente che ha fissato una scadenza chiara e precisa ovvero dicembre 2024. Oltre quella data, infatti, si dovrà passare ad uno step successive con i giocatori che dovranno dare una risposta, positiva o negativa.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, è previsto un altro incontro con gli agenti del calciatore che sono pronti a definire l’accordo.

Da Kvara a Meret fino ad Olivera: c’è attesa in casa Napoli riguardo la risposta di questi calciatori che sono in trattativa per il rinnovo di contratto.

Il Napoli vuole stringere: un altro incontro per il rinnovo

Ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo l’affare che vede protagonista il calciatore del Napoli, che sta trattando per il prolungamento di contratto con gli azzurri.

C’è la volontà del club di non creare altri casi Osimhen ed è per questa ragione che, rispetto al passato, i rinnovi saranno gestiti in maniera diversa da parte del presidente che ha già dato un ultimatum a Kvara, che non ha ancora raggiunto l’intesa per la firma.

Riguardo il georgiano c’è il problema legato all’inserimento della clausola, una differenza di vedute con la società riguardo il valore con gli agenti di Kvara che vorrebbero inserire 80 milioni mentre Adl oltre 100.

In attesa di risolvere questa querelle, Aurelio De Laurentiis e Manna hanno fretta di chiudere per stringere l’accordo per il rinnovo di Mathias Olivera.

Rinnovo Olivera Napoli: spuntano i dettagli

E’ il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno a fare il punto della situazione riguardo il rinnovo di Mathias Olivera. C’è già stato un primo incontrato per stabilire i dettagli della firma, con il prolungamento fissato fino al 2028.

E’ atteso, adesso, un ultimo vertice per mettere tutto nero su bianco con le parti che sono sempre più vicine ad un accordo che può arrivare entro la fine del 2024.