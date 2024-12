Napoli-Lazio: emergenza a centrocampo, svelati i tempi di recupero

Problema a centrocampo in vista della sfida Napoli-Lazio: ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero del calciatore che ha riportato questo brutto stop.

Doppia sfida in pochi giorni per Napoli e Lazio che si scontreranno prima all’Olimpico, per la Coppa Italia, e poi al Maradona per la Serie A. Una partita interessante che metterà di fronte due squadre che, in questa prima parte di campionato, hanno reso al massimo delle loro potenzialità.

C’è curiosità attorno a questa partita che regalerà sicuramente delle grandi emozioni anche se l’allenatore deve fare i conti con l’assenza a centrocampo di alcuni calciatori che non saranno disponibili in campionato.

Conte sta già preparando i suoi per arrivare nel migliore dei modi a questa sfida che sarà fondamentale visto che in Coppa Italia sarà gara secca. Un passo falso può portare all’eliminazione degli azzurri. Ecco perché sarà importante non fallire.

Napoli-Lazio: infortunio a centrocampo, ecco i dettagli

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore, che dovrà trovare una soluzione visto che contro il Napoli non sarà disponibile neanche Rovella che è squalificato. Per la trasferta del Maradona, per la sfida di Serie A, la Lazio è in emergenza a centrocampo.

Lazio: Vecino e Rovella indisponibili contro il Napoli

Emergenza a centrocampo per la Lazio che in campionato non avrà a disposizione Rovella, squalificato dopo il giallo preso contro il Parma, e Vecino che ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Oltre al lungodegente Castrovilli.

Problema non di poco conto per mister Baroni, che dovrà affrontare in settimana gli azzurri in Coppa Italia. Una doppia sfida che dirà tanto sulle ambizioni dei biancocelesti che in questo inizio di campionato hanno regalato delle grandi gioie ai propri tifosi.

Ma il dubbio, adesso, riguardo i possibili titolari contro il Napoli a centrocampo. Con l’assenza di Rovella e Vecino, è probabile che Baroni si affidi a Dele-Bashiuru e Guendouzi.