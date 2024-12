Un azzurro a Sanremo come Ibrahimovic: il comunicato ufficiale

Dirige l’orchestra il “maestro Antonio Conte”. In campo, perché poi a Sanremo c’è Vessicchio, per il calciatore del Napoli.

Legatissimo all’ambiente azzurro, con doti canore di un certo livello oltre a quelle di campo, sono circolati alcuni rumors sull’approdo a Sanremo, da cantante non in gara, ma da “ospite”, così come accadde a Zlatan Ibrahimovic.

Se per Ibra però ci fu un cachet di 50mila euro circa a puntata, come si vociferava ai tempi, per il tesserato del Napoli non ci sarebbe alcun compenso economico, nonostante le voci circolate sulla serata nella quale sarebbe poi ospite, che è una delle più importanti di tutta la settimana di Sanremo. Con un comunicato ufficiale il calciatore ha voluto annunciare tutto ciò che lo sta riguardando in questo periodo, tra le voci che lo hanno visto a Sanremo, per l’appuntamento a febbraio 2025, sul palco dell’Ariston.

Dal Napoli a Sanremo: la notizia in vista di febbraio 2025

Dal Diego Armando Maradona all’arena dell’Ariston, prestigiosissima, per la settimana del 2025 a Sanremo. Dall’erba del campo ai fiori del bordo-palco a Sanremo, questo è quanto si è vociferato per il calciatore del Napoli che, a Sanremo, sarebbe andato da cantante.

Questo, stando a quelle che sono le voci emerse da un “meme”, trasformato poi in richiesta da parte del cantante di invitare sul palco di Sanremo il calciatore del Napoli.

Ha un enorme potenziale anche da cantante, ma ciò che sa fare meglio è giocare a calcio. Con un comunicato ufficiale, attraverso le proprie storie di Instagram, il calciatore del Napoli ha così chiarito una volta per tutte le voci sul suo approdo a Sanremo, nella “serata cover”, dopo l’invito da parte di Rocco Hunt.

Il comunicato ufficiale su Sanremo da parte del giocatore del Napoli

Diversi anni fa, da co-presentatore, nonostante la carriera in corso da calciatore, Zlatan Ibrahimovic presentò Sanremo. Non sarà sul palco dell’Ariston, proprio come accadde a Ibra, il calciatore del Napoli. Dopo alcune voci, che erano scaturite da un commento ironico da parte di Rocco Hunt, il calciatore Pasquale Mazzocchi è stato costretto ad intervenire, dopo le voci circolate sul suo conto, per la presenza a Sanremo, sul palco dell’Ariston: “Stanno circolando notizie su una mia presenza a Sanremo. Ringrazio Rocco Hunt, il mio amico a cui voglio tanto bene, per la proposta ironica che mi ha fatto. Gli auguro il meglio. Ma nella vita faccio tutt’altro. Il mio mestiere è il calcio, la mia mente è proiettata h24 sul mio ritorno in campo. Dedico tutte le mie energie alla mia professione. Non vedo l’ora di tornare in campo a combattere con i miei compagni”.

Mazzocchi a Sanremo: la voce era circolata per “colpa” di Rocco Hunt

La voce era nata per “colpa” di Rocco Hunt che, per la “serata cover” della settimana a Sanremo, aveva pubblicamente lasciato un commento chiedendo a Pasquale Mazzocchi di partecipare, invitato a duettare proprio con lui. Stesso Mazzocchi che, nel frattempo, sta recuperando da un infortunio recente, con l’intento di tornare quanto prima in campo.