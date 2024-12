Altro che Meret, è il Napoli che fa uno scippo all’Inter: firma a zero

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai, per gennaio e per la prossima estate: è già pronto un super colpo.

La società azzurra sta provando a tenersi stretta la vetta della classifica per sognare in grande anche in futuro ma la situazione è sicuramente molto difficile. Antonio Conte ha chiesto alla squadra di rimanere unita e compatta e lo stesso ha chiesto ai tifosi e alla stampa locale, provando a tenere in pugno il momento positivo per riuscire a fare benissimo.

Il calciomercato di gennaio sarà fondamentale per riuscire a rendere la rosa ancora più forte e poter puntare allo Scudetto, anche se per Conte è ancora troppo presto per parlarne.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Inter

Tra Napoli e Inter ci sono spesso scintille in quest’ultimo periodo, iniziate già dalla scorsa estate quando Piotr Zielinski ha lasciato gli azzurri per firmare a parametro zero con i nerazzurri. Da lì è iniziato un astio sportivo importante, dipeso anche dal passaggio di Conte al Napoli, visto che l’unico club che aveva allenato in Serie A è stato proprio l’Inter.

Inoltre ora Napoli e Inter – insieme all’Atalanta – si stanno giocando lo Scudetto e probabilmente lo faranno fino alla fine della stagione, quindi gli alterchi ci saranno sempre e forse anche qualche sgarbo sul mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, Giovanni Manna sta provando a scippare un colpo a parametro zero all’Inter.

Napoli: affare a costo zero dall’Inter

Il Napoli lavora alla prossima stagione e al miglioramento della rosa. Antonio Conte ha già chiesto a De Laurentiis rinforzi e lo ha fatto in pubblico, dopo la partita tra Torino e Napoli di domenica scorsa, in conferenza stampa. Il tecnico ha ribadito a gran voce e più volte che la rosa non è abbastanza profonda per arrivare a vincere e quindi sta già avvisando il suo presidente che deve essere pronto ad accontentarlo.

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, Manna sta provando a convincere Stefan de Vrij a firmare a parametro zero. Si è parlato tanto del possibile assalto di Beppe Marotta ad Alex Meret ma alla fine potrebbe essere il Napoli a scippare un colpaccio ai nerazzurri.

Stefan de Vrij al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per la difesa azzurra, che avrebbe a disposizione un difensore di altissimo livello e anche di grande leadership.

De Vrij al Napoli a zero: contatti in corso

I contatti tra il Napoli e Federico Pastorello, agente di de Vrij, sono già vivi. In primis perché è anche l’agente di Lukaku e Meret, quindi c’è ottimo rapporto tra le parti e poi perché si vuole provare ad anticipare la concorrenza e chiudere prima del previsto.

De Vrij al Napoli sarebbe il giusto colpo per esperienza e leadership per il Napoli e magari con lui Conte potrebbe decidere di passare definitivamente alla difesa a 3.