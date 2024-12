Calciomercato Napoli, non solo Danilo: dalla Juve arriva un big

Napoli in azione per il prossimo mercato di gennaio. Gli azzurri sono a lavoro per rinforzare la squadra, in difesa e non solo. Ecco tutti i dettagli sull’asse con la Juventus.

Shopping in casa Juve per il Napoli, che ha messo nel mirino due giocatori in vista del mercato di gennaio.

Ecco le ultimissime in merito all’ipotesi del doppio trasferimento, che potrebbe comprendere anche Raspadori come potenziale contropartita da offire alla Vecchia Signora.

La novità è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si tratta di calciomercato. Le occasioni, infatti, non mancano mai e questa volta Manna è pronto ad approfittarne per portare al Napoli 2 giocatori della Juventus.

Finiti ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, al netto delle smetite di rito di Cristiano Giuntoli, i bianconeri tentaranno di chiudere la cessione di entrambi i calciatori che sono finiti nel mirino del Napoli per gennaio.

Affare importante da parte degli azzurri, che possono giocarsi la carta Raspadori per abbassare la parte cash richiesta dalla Vecchia Signora. L’attaccante, infatti, che giovedì in Coppa Italia contro la Lazio tornerà titolare, è sempre più in bilico a causa del poco minutaggio concesso da Conte in questo momento. Ecco perché si sta guardando intorno per gennaio, con la Juve che resta sullo sfondo per Raspadori.

La sorpresa vera e propria riguardo i due giocatori che possono finire a Napoli. Oltre a Danilo, nelle ultime ore è stato fatto anche un altro nome.

Calciomercato Napoli: chi arriva dalla Juventus?

Il club sta monitorando con grande attenzione il profilo di Danilo, che è in rotta con Thiago Motta. Il laterale brasiliano, all’occorrenza anche difensore centrale, è il profilo d’esperienza chiesto da Conte.

Inoltre, Manna e De Laurentiis sono in contatto con Giuntoli anche per quanto riguarda Nicolò Fagioli che è un vecchio pallino del presidente azzurro.

La notizia della cessione di Fagioli, è stata confermata anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che non si è sbilanciata riguardo la possibile destinazione del centrocampista che è valutato dai bianconero 20-25 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: anche Fagioli nel mirino del Napoli

Il centrocampista è entrato nella lista mercato del Napoli per gennaio. Può essere il rinforzo giusto per gli azzurri, anche in prospettiva futura. Con la Juventus potrebbe nascere uno scambio con Raspadori potenziale contropartita.